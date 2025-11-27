海線潮旅行音樂市集周六登場 美食加音樂雙重享受

觀光局將於本週六下午二點到晚上八點在梓官赤崁海濱，推出海線潮旅行音樂市集，共計四十一攤特色美食，以及四組音樂團體演出。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局將於本週六下午二點到晚上八點在梓官赤崁海濱，再度推出海線潮旅行音樂市集，共計四十一攤特色美食，以及四組音樂團體演出。

觀光局表示，活動當天還可現場報名赤崁聚落導覽遊程，參加即贈一百元市集券及梓官區漁會烏魚子口味米乖乖乙包。歡迎民眾一同來逛離海最近的市集，吹海風、賞夕陽、聽音樂、嘗美食，感受海線漁村的獨特魅力。

觀光局說明，本次海線潮旅行音樂市集邀請許多在地店家，包括梓官海線青年品牌「誰的咖啡」以咖啡香氣與老屋故事呈現赤崁聚落的生活風景；手工魚丸、章魚燒、雞蛋糕，以及梓官區漁會等在地業者；還有海線美食餐盤計畫入選店家、來自彌陀的光咖啡與青鳥家脆皮泡芙，還有滷味專賣、壽司專賣店等知名店家，提供多元的在地美食選擇，展現海線地區豐富的飲食文化。

廣告 廣告

觀光局指出，活動當天，規劃曲風融合搖滾、迪斯可元素的「溫蒂漫步」，以及嗓音帶著療癒力量的「丁瑤」、來自西子灣的三人組合「人舌吉團」，還有透過音樂帶給民眾輕鬆、歡樂氛圍的「 Just 4 fun」等歌手與樂團演出。

圖說：觀光局將於本週六下午二點到晚上八點在梓官赤崁海濱，推出海線潮旅行音樂市集，共計四十一攤特色美食，以及四組音樂團體演出。（觀光局提供）