「海線潮旅行」年度壓軸登場！ 11/29梓官赤崁海濱音樂市集開逛
高雄海線年度旅遊系列活動迎來壓軸場，高雄市觀光局將於11/29（六）在梓官赤崁海濱舉辦「海線潮旅行音樂市集」，從下午 2 點一路熱鬧到晚間 8 點。活動集結 41 家特色美食與文創攤位，並安排「溫蒂漫步」、「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」等四組音樂人接力演出，陪伴遊客在海風與音樂相伴下度過最愜意的週末。現場還可報名「赤崁聚落導覽」，凡參加即贈 100 元市集券及梓官漁會限定「烏魚子口味米乖乖」，吸引民眾親近海線、認識老聚落的風華。
↑圖說：海線潮旅行音樂市集將於本週六（11月29日）登場。（圖片來源：高雄市觀光局提供）
觀光局長高閔琳表示，北高雄海線兼具豐富的漁村文化與自然資源，像是入選臺灣十大魅力漁港的「蚵子寮漁港」，不僅有最新鮮的現流漁獲，剛啟用的「蚵子寮海洋漁業親子館」更成為親子假日新亮點。梓官赤崁聚落擁有逾 280 年歷史的「赤崁古井」、具巴洛克風格的「劉家古厝」以及具拍照魅力的「藍晒圖地景藝術」，都是遊客深度走訪的好選擇。本週市集除了匯聚美食、手作與文創攤位，也規劃由「赤西社區發展協會」帶領的導覽行程，帶大家走進漁村巷弄，感受赤崁老街的純樸魅力。
↑圖說：「美食餐盤計劃」推薦精選美食店家及海線在地店家熱情出攤。（圖片來源：高雄市觀光局提供）
本次市集邀集多家海線在地品牌，包括梓官青年品牌「誰的咖啡 Hu’s Coffee」、手工魚丸名店「万嘉棠」、人氣攤位「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」及梓官漁會等。此外，「光咖啡」、「青鳥家脆皮泡芙」、「趣呷迷仔」滷味、「阿丹鹹酥雞 x 樂翔家」、「春日和壽司專賣店」等知名店家也加入行列，展現海線飲食文化的多樣與豐盛。
音樂演出方面，風格揉合搖滾與迪斯可的「溫蒂漫步」、以清亮嗓音擄獲粉絲的「丁瑤」、來自西子灣的三人組「人舌吉團」及以輕鬆樂風著稱的「Just 4 fun」將輪番上陣，為赤崁海濱打造最浪漫的海邊舞台。觀光局邀請市民與旅客沿著海岸漫步，看夕陽、聽音樂、嘗美食，徜徉漁村特有的慢活氛圍。
↑圖說：參加「赤崁聚落導覽」探索漁村文化。（圖片來源：高雄市觀光局提供）
觀光局提醒，赤崁聚落屬傳統漁村，巷道狹窄且停車有限，建議民眾共乘或步行入場。自行開車者可將車輛停放至蚵寮國小後方海堤，再步行前往市集。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及「高雄海線潮旅行」臉書粉專查詢。
