海線發展的關鍵時刻 楊典忠完成黨內初選登記持續監督

民進黨台中市議員楊典忠今（9）日上午前往民進黨台中市黨部（豐原），完成第五屆台中市議員選舉黨內初選登記，正式宣示投入市議員連任挑戰，楊典忠表示，海線建設是任重道遠的責任，台中市合併升格以來，歷經胡志強、林佳龍及盧秀燕三位不同市長任期，城市硬體建設陸續完成，但城市治理已進入「重管理、重監督」的另一階段，許多公共建設出現經營不善的情況，更凸顯需要能長期監督市政府的民意代表，持續站在議會第一線，替市民與地方發聲。

楊典忠強調，市政建設不是「蓋完就好」，而是要「經營得好、帶動區域發展」，議會監督的價值就在於持續要求市府把政策做實、把資源用對地方。(見圖)

楊典忠表示，隨著捷運藍線、機場捷運及延伸清水等重大交通建設陸續推動，台中海線正站在發展的關鍵轉折點，需要持續監督的力量，更需要一位熟悉清水、梧棲、沙鹿地方需求，能長期監督市府政策方向的民意代表，楊典忠呼籲清水、梧棲、沙鹿的鄉親，在接到黨內初選民調電話時，能給予支持與肯定，讓他有機會持續在議會為海線發聲、為地方把關，與市民一起努力，推動台中海線更均衡、更蓬勃的發展。