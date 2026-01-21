海線銀髮人才服務據點 連4週徵才

臺中市海線地區銀髮人才服務據點。

▲臺中市海線地區銀髮人才服務據點。

台中市政府因應海線地區銀髮族對就業服務的需求，於去年十二月二十三日成立海線地區銀髮人才服務據點並開始試營運，為充分發揮服務效益，特別規劃自一月二十一日至二月十一日辦理為期四週的「單一徵才」及「課程講座」系列活動。勞工局指出，此次活動特別邀請知名企業到場徵才，如連鎖比薩品牌「必勝客」及機械設備大廠「旭東機械」參與，不僅釋出為銀髮求職者量身打造的職缺，工作時間及工作場域更是符合銀髮友善職場環境。

廣告 廣告

勞工局指出，課程講座以《改變的起點-中高齡就業新觀念》及《銀髮就業趨勢》為主題進行深入淺出的說明，期待透過服務據點的成立與系列活動，讓求職者從就業資源到職場適應，都能感受到就服員的陪伴與關懷，並一步步找回就業自信。

勞工局長林淑媛表示，銀髮族擁有豐富工作經驗與穩定就業特質，是職場中不可或缺的寶貴人力，海線地區銀髮人才服務據點正是協助銀髮族發揮優勢而設立，並以就近服務、貼近需求為出發點，除了提供就業諮詢與媒合服務外，也定期辦理「樂齡月月有徵才」等相關活動，鼓勵銀髮朋友安心踏出再就業第一步。

台中市就業服務處補充，海線地區銀髮人才服務據點位於大甲區順天路五十六號，活動期間推出「週週參加送好禮」活動，凡於活動期間前往據點參加徵才活動、課程講座及就業諮詢等，即可獲得當週準備的小禮。

誠摯邀請有就業或再就業需求的銀髮朋友，把握活動期間主動洽詢海線銀髮人才服務據點，在專業就業服務人員的陪伴下，實現穩定就業與自我價值。