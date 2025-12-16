海纜七法三讀 強化我海上防護

立法院會十六日審議電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案，由立法院副院長江啟臣（圖）敲槌宣布修正通過。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院十六日院會三讀通過「海纜七法」修法，其中「電信管理法」、「氣象法」及「技師」部分條文修正案，內容涵蓋海纜等通訊設施防護、氣象設施刑責規範，以及技師執業與懲戒制度調整。立法院表示，盼透過制度明確化，回應近年公共設施安全與專業制度實務需求。

「船舶法」部分條文修正案，明定中華民國船舶，以及在中華民國領海外界線以內水域或台灣地區禁止水域航行、錨泊的非中華民國船舶，應維持船舶自動識別系統（ＡＩＳ）船載台正常運作，並發送正確的船舶識別資訊，違反者最重可處船舶所有人新台幣三萬元以上、一千萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

修正條文也規定，非中華民國船舶於前述水域航行或錨泊時，船身應正確標示船名及國際海事組織船舶識別編號，且不得毀壞、塗改或隱蔽相關標誌；另總噸位一百五十以上船舶，須具備航海日誌，詳實記載航行活動及事故情形。

在罰則方面，條文明定未維持ＡＩＳ正常運作、發送不正確識別資訊、未通報或未改善、船身未具備或未正確標示船名標誌、未設置或未詳實填載航海日誌者，航政機關得依情節輕重，處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新台幣三萬元以上、一千萬元以下罰鍰，並得限期改善，屆期未改善者得按次處罰。

此外，在「電信管理法」部分，修正第七十二條，明定竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備者，其犯罪用工具、船舶及其他機械設備，不問是否屬於犯罪行為人所有，均得沒收。

條文並規定，經裁判沒收確定後，得視個案情節拍賣、變賣，或專案報准後，採無償留供公用、廢棄或其他適當方式處置。

「氣象法」部分，修正增訂第二十一條之一，針對因過失毀壞，或以非法方法危害氣象設施或設備正常運作之行為，明定刑責。依三讀條文，違反者可處六個月以下有期徒刑、拘役，或科新台幣二百萬元以下罰金；其犯罪用之工具、船舶或其他機械設備，同樣不問是否屬於犯罪行為人所有，得予沒收，並得依個案情節拍賣、變賣，或採無償留供公用、廢棄等方式處置。

「技師法」方面，修正部分條文，調整不發給執業執照及懲戒程序相關規定。修法以「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文中「罹患精神疾病或身心狀況違常」用語，以符合身心障礙者權利公約不歧視原則。相關認定，將由中央主管機關邀請專科醫師、技師公會代表及學者專家組成小組審議，其組成及運作方式由中央主管機關定之。