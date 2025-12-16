海纜七法全數三讀 非法危害海纜設備可逕行沒收

記者郭曉蓓／臺北報導

為解決臺灣海底電纜頻頻發生斷裂事故，行政院會提出「海纜七法」修正草案。立法院會今（16）日三讀通過氣象法、商港法、電信管理法、船舶法4項修正案，加上先前已三讀的自來水法、電業法、天然氣事業法，行政院所提「海纜七法」已全數通過，擴大納入海底通訊電纜、海底電力電纜、天然氣與自來水海底管線等重要設施，對故意或過失侵害均設刑責，增訂沒入犯案船隻規定；危害氣象設施可處6個月以下、拘役或科新臺幣200萬元以下罰金。

立法院會今天三讀修正通過電信管理法第72條，三讀條文明定，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣，或專案報准依「無償留供公用」、「廢棄」、「為其他適當之處置」方式處置。

商港法三讀條文明定，若商港區內停泊船舶，經認定妨礙船席調度或港區安全時，得令其3個月內離港，或指定地點令其移泊，未依規定移泊者，得逕行移泊，並於完成移泊後令其於3個月內離港；並新增無正當理由未於所定期限離港者，不問屬於何人所有，由航港局或指定機關沒入。

三讀修正通過氣象法第21條之1條文，三讀條文明定，因過失毀壞或以其非法方法危害氣象設施或設備之功能正常運作者，處6個月以下有期徒刑、拘役或科新臺幣200萬元以下罰金。違反前項之犯罪用之工具、船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；其經裁判沒收確定者，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准依「無償留供公用」、「廢棄」、「為其他適當之處置」方式處置。

船舶法三讀條文規定，中華民國船舶、於中華民國領海外界線以內水域，或臺灣地區禁止水域之非中華民國船舶，應維持船舶自動識別系統船載台正常運作，並發送正確船舶識別資訊，船身應具備「船名」、「國際海事組織船舶識別編號」（但依海上人命安全國際公約規定無需具備者除外），標誌應為正確標示，並不得毀壞、塗改或隱蔽。

船舶法三讀條文指出，總噸位150以上之非中華民國領海外界線以內水域或臺灣地區禁止水域航行或錨泊時，應具備航海日誌，詳實記載航行活動，遇有事故者，並應一併載明。違反者航政機關可依情節輕重、處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛3萬元以上1000萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰。