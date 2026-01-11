海纜七法正式上路 船舶偽冒身分關AIS最高罰1千萬元

海纜七法上週經總統府公佈實施。圖為高雄港，船舶及商港秩序示意圖，圖中船舶與新聞事件無關。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕為避免外籍船舶偽冒身分及隱匿航跡，拖斷海纜並從事其他違法活動，行政院推動「海纜七法」修法，去年12月三讀通過，總統府上週公布並上路。各國船舶在我方領海未正確揭露自動識別系統(AIS)、船名等，最高可罰1000萬元罰鍰並沒收船隻。毀壞氣象、海纜等設施者，依據樣態面臨200萬至1億元不等罰金及不同刑度。

2025年台灣外海發生數起外籍船舶拖斷海纜及船舶滯留侵擾事件，引發國安單位關注。行政院召集相關部會研議修法加強保護海纜，「海纜七法」去年12月立法院三讀通過，包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法、船舶法。

廣告 廣告

交通部主管的修法，船舶法方面，修法重點是各國籍船舶於我國領海內，都應正確揭露船舶自動識別系統船載台(AIS)、船身標誌(船名、船舶識別編號)及航海日誌。違者處3萬元以上1000萬元以下罰鍰，必要時由海巡機關協助押送船舶進港，並處以沒入處分。遊艇、小船、船舶租用人也適用規定。

商港法方面，修法重點為增訂商港經營事業機構、航港局或指定機關認為船舶持續停留商港，有妨礙船席調度或港區安全者，得令其3個月內離港，或指定地點令其移泊，未依規定移泊者，相關單位逕行移泊後，可令其於3個月內離港。無正當理由違規者，未能依限改善的外國商船，不問該船舶屬於何人所有，由航港局或指定機關沒入之。

航港局航安組副組長祁天健表示，船舶法的修法，主要是遏止船舶以偽冒身分或隱匿航跡方式，從事不法活動及侵擾行為，避免對商港安全、航行秩序及國安構成嚴重威脅。商港法則是配套措施，避免船舶到商港後滯留，干擾港內船舶作業安全及效率。

另外，氣象法等其他5法，針對竊取、毀壞或其他非法方法，危害氣象、海纜、發電廠、天然氣、自來水事業的特定設備功能者，修法明定可處1年以上7年以下有期徒刑，最高併科1000萬元；若是意圖危害國家安全或社會安定，處3年以上10年以下有期徒刑，最高併科5000萬元。進一步釀成災害，加重其刑至2分之1；致人於死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，最高併科1億元；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，最高併科8000萬元。未遂犯亦罰。

過失毀壞或以其他非法方法危害氣象設施設備、海底電力電纜、海纜登陸站、機房或與其連接纜線、國際交換機房、衛星通信中心、天然氣進口事業海底輸氣管線、自來水事業海底送水管線功能正常運作，處6月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。前述犯罪用工具設備、船舶沒收之。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

本週回暖好天氣！今年首颱醞釀中 吳德榮：是否間接影響待觀察

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

