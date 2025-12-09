海纜七法部分條文三讀 故意破壞海纜最重關7年罰千萬

立法院院會今天(9日)三讀修正通過「海纜七法」中的「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」部分條文，明定故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處7年有期徒刑、開罰新台幣1,000萬元，並可沒收犯案船隻。

針對台灣海纜斷裂事件頻傳，行政院提出「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」與「船舶法」等「海纜七法」，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒收犯案船隻、強迫船舶開啟自動辨識系統。

歷經立法院委員會審議，9日立法院會三讀修正通過「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」部分條文。

三讀通過的條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備；自來水事業的海底送水管線；以及海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1,000萬元以下罰金。新法也增訂對犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問所屬何人，一律沒收。此外，本次修法也增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金，區別「過失犯」與「故意犯」，讓刑度符比例原則。

同時，院會也通過附帶決議，請內政部於「海纜七法」通過前，將海纜及管道圖資對外公布，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉，避免觸法，同時也有利於執法及移送檢調偵辦。

民進黨立委吳思瑤在法案三讀後受訪表示，防護海纜安全有其必要，她肯定立院完成這項修法。吳思瑤：『(原音)我們看到中國對於海纜的破壞、(對)這些關鍵基礎設施的戕害，不只在台海之間，可能在歐陸也有很多的國家在面對這種新型的軍事的侵擾，那台灣在法治上就要更強化。我非常正向的肯定這個立法能夠完成通過，所以我也要向在野黨喊話，國安不分黨派，我們的海巡海纜安全攸關的都是我們的國防之外，更是民生。』

國民黨團書記長羅智強則說，維護國家安全、海域安全、海纜安全本是政府該盡的義務與職責，現在既然已修法，給予政府法律依據，未來會持續監督政府的執法能力。(編輯：許嘉芫)



國民黨團書記長羅智強在法案三讀後受訪表示，既然已修法給予政府法律依據，未來會持續監督政府執法能力。(趙婉淳 攝)