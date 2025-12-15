「海纜七法」築法律護盾 中華電信導入 AI 戰略升級國家資安防禦

【記者李俊毅／台北報導】隨著行政院通過「海纜七法」的修正草案，加重破壞關鍵通訊基礎設施的刑責，為台灣的通訊安全築起一道法律防火牆。中華電信總經理林榮賜表示，法律是守護通訊安全的最後一道防線，而電信業者更需在第一線主動出擊。中華電信正透過「硬體建設的多元備援」與「軟體技術的智慧防禦」雙管齊下，將被動的法規保護轉化為具備自我修復能力的韌性網路，確保國家通訊命脈在任何極端情境下皆能暢通無阻。

在硬體建設方面，林榮賜指出，中華電信正加速推動「海、地、星、空」的立體化網路佈局。針對作為島嶼通訊動脈的海底電纜，除了既有的多路由國際海纜外，國內部分正積極建置預計於 2026 年完工的「台馬第四海纜」及台澎金新海纜，確保離島通訊具備至少兩條以上的物理備援 。為降低外力破壞風險，新設海纜的掩埋深度已從2公尺加深至2.5-3公尺，並在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管進行物理強化 。此外，為了不讓海纜成為唯一的通訊依靠，中華電信已率先完成高、中、低軌道衛星的全面佈局，包括已商用的 OneWeb 低軌衛星及 SES O3b 中軌衛星，加上即將運作的 Astranis 專屬衛星，這些來自「星、空」的備援能量，將與地面的微波系統及集中式無線接取網路（C-RAN）相互搭配，形成互為備援的堅實硬體底座 。

在軟體實力與智慧防禦方面，中華電信則導入了先進的 AI 技術來賦能韌性管理。林榮賜強調，為了防範海纜遭船隻誤損，中華電信優化了「SAWS 海纜自動預警系統」，結合船舶自動識別系統（AIS）大數據，利用 AI 訓練出的船隻行為模型，能即時分析並預警潛在的勾斷風險，甚至在障礙發生前即通報海巡單位進行驅離 。從被動搶修轉為「事前預測、主動防禦」的軟體思維，提升了維運效率。

林榮賜總結，海纜七法的通過確立了國家保護關鍵基礎設施的決心，而中華電信則致力於將這份決心落實為技術能量。從深海的電纜防護到太空的衛星訊號，從實體的基地台建設到AI技術，中華電信正以「軟硬整合」的全方位策略，打造一個具備高度韌性、能抵禦天災與外力威脅的國家級通訊防護網 。

