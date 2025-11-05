海纜遭非法破壞 數發部將加強國際聯防 立委建議透過技術加強取證

台灣海纜頻遭非法破壞，數位發展部長林宜敬今天(5日)表示，會加強國際聯防。立委李昆澤則認為，此事涉及國際法規範各國管轄權只限領海，建議數發布透過技術加強取證，才有辦法進一步究責求償。

為了避免台灣的海纜遭非法船舶破壞，立法院交通委員會召委李昆澤5日排審海纜七法中的「商港法」、「船舶法」、「氣象法」及「電信管理法」部分條文修正案。

數發部長林宜敬報告時表示，為了加強海纜防護，將採「事前、事中、事後」三管齊下，包括事前做好監控預警，督促中華電信等海纜維運公司在發生狀況時即時通報，數發部官網也會公布周遭海纜的狀況；一旦發生狀況，則要做到迅速恢復通訊，要求業者啟用微波、中低軌衛星等備援系統；事後則是究責、懲處並求償。此外，也會督促海纜業者加入「國際海纜保護聯盟」，強化國際聯防；同時督促業者加入鄰近海纜維修船區，提升海纜維修能量。

廣告 廣告

不過李昆澤質詢時指出，根據國安局統計，2019年到2023間，台灣每年海纜遭破壞的次數高達7、8次，今年1-4月甚至已出現5次，而且破壞的樣態又以中國籍的抽砂船、漁船、貨輪和權宜輪為主。但是由於追蹤困難，加上現行國際海洋法規範各國管轄權只限領海內，因此公海上的船舶僅有船籍國或船主才能登船檢查，導致海纜若遭破壞，不僅證據取得困難，損害、求償更加困難。

因此李昆澤建議數發部應透過光纖即時監測等技術加強取證，才能突破國際法的限制，進一步究責與求償。李昆澤說：『(原音)因為證據力不足，無法確認它是否故意地破壞，或是船籍國的問題，或是船長無力償付的問題，這些都是無法實質地要求賠償或者是究責。那我有幾個具體的建議，就是事前我們必須要針對海纜的鋪設地點詳細地調查，針對深度跟環境的不同，設定不同的防護層級；也要參考國際案例，納入光纖即時監測的技術，打撈的過程使用ROV來進行水下攝影保存影像的證據。』

此外，李昆澤也認為，數發部應與相關單位共同強化證據蒐集的機制，強化海域管理；並於法規上增設船舶及資產扣押機制，以強化求償能力。