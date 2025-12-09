海纜7法加嚴！立院三讀可沒收犯案船隻 蓄意破壞最高7年徒刑

立法院會今三讀通過「海纜七法」部分修正案，明定故意破壞海纜者最高可關7年。（資料照片／翻攝YT）

立法院會今天（9日）上午三讀通過「海纜七法」中的《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》修正案，明定故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜者，最高可處7年有期徒刑，並可沒收船隻。同時增訂過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或200萬元以下罰金。

今年2月台澎3號海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，海巡署當場帶回疑似涉案、有中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船。中國籍船長二審被依《電信管理法》毀壞纜線罪處3年有期徒刑，檢方認為應修法提高刑度。

廣告 廣告

立法院會今天上午三讀通過《電業法》第71條之1、《天然氣事業法》第55條之1、《自來水法》第97條之1等修正案。

三讀條文明定，故意以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

另外，三讀條文增訂過失破壞者比照《電信管理法》規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金；對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置，杜絕不法再犯。



回到原文

更多鏡報報導

網傳海纜3條故障、6條被割斷 數發部稱僅3條待修復：民眾切勿輕信謠言

「海纜7法」今立院初審通過！故意破壞海底電纜 最重處7年有期徒刑

立院新會期明開議 吳思瑤：韌性特別預算、海纜7法等列優先法案