海纜7法部分條文三讀 蓄意破壞海纜最重關7年、罰千萬

立法院三讀通過，蓄意破壞海纜最重關7年、罰1000萬元。（圖：海巡署提供）

台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院會今天（9日）三讀修正通過「海纜七法」的電業法、天然氣事業法、自來水法部分條文，明定竊取、毀壞海底電力電纜、自來水海底管線、天然氣管線等故意犯，最高可處7年以下有期徒刑，可併科1000萬元以下罰金，並沒收犯案船隻。此外，新法也增訂過失犯刑責，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

海纜斷裂事故頻傳，今年2月台澎3號海纜發生全斷障礙，中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉案。大陸籍船長二審被依「電信管理法」毀壞纜線罪，處有期徒刑3年，承辦檢察官認為應修法提高刑度。

廣告 廣告

行政院會9月通過「海纜七法」修正草案，包括涉及海纜管理的電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法，及管理違規船舶的商港法、船舶法，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

三讀通過條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備；自來水事業的海底送水管線、與公共安全有關的自來水事業取水、貯水、導水、淨水、送水、配水必要設施或設備；海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，可併科1000萬元以下罰金。此外，新法也增訂對犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問所屬何人，一律沒收。

過失犯部分，經濟部次長賴建信在草案初審時表示，過失犯與故意犯應有區別，過失刑度上考量比例原則，有可能是漁民、民眾或管理人員作業上過失。這次修法也增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。