「海纜7法」今立院初審通過！故意破壞海底電纜 最重處7年有期徒刑

近年多次發生海底電纜遭到船隻破壞，恐衝擊我國對外及離島間通信。（示意圖／翻攝自YouTube）

近年多次發生海底電纜遭到船隻破壞，恐衝擊我國對外及離島間通信。行政院9月18日修正電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法與船舶法等「海纜7法」，而後送至立院審查，並於今（30日）初審通過，故意破壞海纜者未來得面臨最重7年的有期徒刑。

行政院國土辦9月表示，為全面強化法制保護作為、確保基礎設施安全，行政院以包裹立法方式統籌提出跨部會七部法律修正，完成包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」及「船舶法」修法草案。

廣告 廣告

國土辦說，此次修法將建立一套更完整的海纜及相關基礎設施保護體系，不僅能有效遏止惡意破壞及違規行為，並能降低國家通訊、能源、民生與航運安全的風險，確保台灣對外連結及社會運作之穩定。

法案包裹今於立法院經濟委員會初審通過，初審通過條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

過失犯則比照電信管理法現行規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。另，初審條文也增訂，對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置，杜絕再犯。

附帶決議也寫明，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在「海纜7法」通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，也有利執法及移送檢調偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

立院新會期明開議 吳思瑤：韌性特別預算、海纜7法等列優先法案

政院通過「海纜7法」護海巡精準執法 盼有效嚇阻惡船割纜

防中國灰色地帶侵擾 行政院明拍板「海纜7法」可沒收犯案船隻