「海纜7法」全數三讀通過！非法危害海底電纜設備可沒收、拍賣

記者楊士誼／台北報導

立法院三讀通過海纜七法，非法危害海底電纜的設備未來可逕行沒收、拍賣。（圖／記者楊士誼攝影）

我國周遭海域海底電纜頻頻斷線，引發國安疑慮，行政院9月18日通過「海纜七法」修正草案，旨在提升港口、海域安全。立法院今（16）日召開院會，三讀通過氣象法、商港法、電信管理法、船舶法四項修正案，加上先前已三讀的自來水法、電業法、天然氣事業法，行政院所提「海纜七法」已全數通過。

根據三讀條文指出，因過失毀壞或以其他非法方法，危害氣象設施或設備的功能正常運作者，可處6月以下有期徒刑、拘役或科2百萬元以下罰金。而竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備，犯罪所用工具、船舶或其他機械設備，可不問屬於犯罪行為人與否而沒收，並可視個案情節拍賣、變賣。

此外，三讀條文也規定，商港區域內停泊船舶，商港經營事業機構、航港局或指定機關，認為妨礙船席調度或港區安全時，得令其於3個月內離港或指定地點令其移泊，未依規定移泊者得逕行移泊，並於完成移泊後令其於3個月內離港。而為打擊中國「三無船隻」，無正當理由未於所定期限離港者，不問屬於何人所有，可由航港局或指定機關沒入之。

另三讀條文也明定，船舶應裝設船舶自動識別系統船載台（AIS）正常運作義務及正確資訊揭露，並授權主管機關對滯留或偽冒身分船舶，採取移泊、沒入等措施。

