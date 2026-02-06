海翻湧、櫻花正盛 大雪山春遊賞花去

大雪山國家森林遊樂區雲海翻湧。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

大雪山國家森林遊樂區迎來一年中最迷人的賞花與雲海時節，林業及自然保育署台中分署邀請民眾把握春節前的絕佳時機，上山走春賞櫻、漫步雲海之間，感受森林甦醒的春日氣息。台中分署二月七日及八日在大雪山遊客中心邀請書法老師現場揮毫贈春聯。

目前正值大雪山山櫻花盛開期，大雪山林道沿線花況亮眼，其中二十二K至三十五K收費站山櫻花已綻放約八成，粉紅花海沿途迎賓，形成春遊大雪山最具代表性的景致；四十三K遊客中心周邊花況約開兩成，枝頭花苞逐漸吐露春意，陸續盛開。搭配森林綠意與清新山風，遊客在行車與漫步之間，感受層次豐富的春日風景。

廣告 廣告

適逢雲海季節，大雪山山嵐繚繞、雲瀑翻湧，四十八K埡口觀景台與遊客中心三樓觀景台可遠眺雲海流動與晨昏天色交織的壯麗畫面，為春遊行程增添浪漫氛圍。