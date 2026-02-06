海翻湧、櫻花正盛 大雪山春遊賞花去
記者徐義雄／台中報導
大雪山國家森林遊樂區迎來一年中最迷人的賞花與雲海時節，林業及自然保育署台中分署邀請民眾把握春節前的絕佳時機，上山走春賞櫻、漫步雲海之間，感受森林甦醒的春日氣息。台中分署二月七日及八日在大雪山遊客中心邀請書法老師現場揮毫贈春聯。
目前正值大雪山山櫻花盛開期，大雪山林道沿線花況亮眼，其中二十二K至三十五K收費站山櫻花已綻放約八成，粉紅花海沿途迎賓，形成春遊大雪山最具代表性的景致；四十三K遊客中心周邊花況約開兩成，枝頭花苞逐漸吐露春意，陸續盛開。搭配森林綠意與清新山風，遊客在行車與漫步之間，感受層次豐富的春日風景。
適逢雲海季節，大雪山山嵐繚繞、雲瀑翻湧，四十八K埡口觀景台與遊客中心三樓觀景台可遠眺雲海流動與晨昏天色交織的壯麗畫面，為春遊行程增添浪漫氛圍。
其他人也在看
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
飛日本要變貴了！7月起「出境稅漲3倍」原因曝光
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
台東富野渡假酒店推樂齡慢旅住房專案 60歲以上長者2599元輕鬆暢遊台東
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台東 報導】為迎接樂齡旅遊市場、鼓勵銀髮族走出戶外、享受慢活假期，台東富野渡假酒店即日
開箱／復刻百年前皇太子國宴！山嵐號西進「台南－彰化」奢華菜單曝
雄獅旅遊與台灣鐵路公司合作推出的觀光列車「山嵐號」，近期完成路線調整，4月3日起行駛台南至彰化區段，即日起開賣。此次由原本行駛東部路線，首度換線西進，行程設計、餐飲內容與沿線風景，皆依嘉南平原與中部地景重新規劃。
受夠遊客闖庭院拉屎、菸蒂亂丟 富士山下「最美櫻花祭」10年首度停辦
日本富士吉田市新倉山淺間公園櫻花祭因觀光客失序行為，如擅闖民宅大小便、交通壅塞等，造成居民嚴重困擾，十年歷史的櫻花祭今年宣告停辦。市長堀內茂強調，為守護市民尊嚴與生活環境，忍痛做出此決定。近年日圓貶值與社群媒體推波助瀾，訪日外國遊客遽增，導致該地每日湧入逾萬名遊客。儘管官方活動取消，市府仍預期四月會有大量人潮，將加強維安、設置臨時停車場與流動廁所，以疏導人潮並減輕居民負擔，維持富士山、櫻花與五重塔的知名美景秩序。
花蓮－新城老街8人小巴開通！新路線今起3天免費試乘
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
苗栗大湖草莓園推薦 高架採果親子友善 特色草莓品種香甜又好拍
旅遊中心/綜合報導 苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點 每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。 在 […]
春節、228連假交通全攻略 三階段疏運、替代道路導引出爐
今年春節、228和平紀念日連續假期分別自2月14日起至2月22日、2月27日起至3月1日止，分別為期9天及3天，交通部公路局預計假期間將有許多民眾外出，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，避開易壅塞時段並節省旅行成本。
走春遊台南迎馬年 新化年貨大街、虎頭埤、奇美博物館、七股鹽山一次玩
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別規劃結合年節氛圍、自然景觀與國際級觀
連假疏運旅客人次上看274萬！桃園機場上緊發條 籲提前3小時報到登機、「防滑冰爪」必須托運
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導農曆新年假期及228連假接連到來，桃園機場今年連假疏運長達18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估2...
中國將恢復上海居民到金馬觀光 陳雪生回應
[NOWnews今日新聞]中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總...
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
北橫櫻花季浪漫已展開 隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！
北橫櫻花季浪漫已展開隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】隨著「立春」節氣
嘉義山區櫻花爆開！ 緋寒櫻、福爾摩沙櫻紅白爭奇鬥艷
嘉義縣大阿里山地區櫻花進入爆開期，樂野村迷糊步道的阿里山公路北口端與阿里山衛生所附近都可以看到緋寒櫻（紅）和福爾摩沙櫻（白）同場較勁場面，花況美不勝收；嘉130鄉道公田替代道路的粉紅河津櫻相繼綻放，與紅色緋寒櫻同框爭奇鬥艷。「櫻花達人」黃源明表示，今年率先登場的太和樟樹湖河津櫻，因2月1、2日明顯降
陽明山花季2/5起開張 交管搭車攻略一次看
陽明山花季展期長達39天規畫例假日交通管制與動線調整(圖/台北市政府 提供)
冬末初春遊 瑞里 茶園、瀑布與紫藤花打造嘉義山城療癒之旅
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣梅山鄉的瑞里地區以遼闊茶園、清幽瀑布及3月紫藤花景為在地特色，成為近年備受
初春時節遊臺南 走訪關子嶺碧雲寺步道享受人文與生態之美
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】正值乍暖還寒的初春時節，臺南各處花海正隨著氣溫的變化陸續綻放，這個季節的
迎春節賞台灣燈會 嘉義縣推28條遊程
農曆春節連假將至，嘉義縣主辦今年台灣燈會，預計將有大量遊客到訪，嘉義縣文化觀光局推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊，燈會期間則可安排白天遊玩、晚上賞燈的嘉義深度慢旅。
2026春節迎來9天假期 走春泡湯、美食養生最開運 天籟超寵粉 一泊八饗極致之旅最超值
2026農曆春節即將到來，也迎來第一個長達9天的連續假期(2/14-2/22)，歡度新年除了團聚圍爐、拜廟祈福 […]
三峽、雙溪、坪林綠色遊程 邀民眾走進山城
響應全球永續旅遊趨勢，新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出三條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，邀請民眾用更友善環境走進山城聚落、鐵道文化與水源保護區，實踐「旅遊即環保」的新生活風格。觀旅局表示，遊程特別導入國際標準的碳足跡管理機制，針對交通、餐飲等項目進行碳排放盤查，透過國際認證碳權進行抵銷，讓民眾在享受旅遊樂趣同時，能實際參與減碳行動。其中，「藝境新北三峽時光慢旅一日遊」二月廿七日出發，走訪濕地生態、新北市美術館與三峽老街，在自然、藝術與人文交織中，體驗永續慢旅魅力；「鐵道綠跡雙溪人文走讀一日遊」三月八日登場，透過在地導覽，深入三貂嶺生態隧道與猴硐礦業遺跡，感受鐵道聚落的綠色風貌；「水源茶香坪林低碳漫遊一日遊」三月十四 ...