海能風場正式運轉2周年 海能風電：發電量逾25億度、減少115萬噸碳排

海能風力發電（Formosa 2）今（25）日宣布，風場正式商業運轉2周年。海能風電指出，從2023年9月全面投入運營以來，海能風電作為台灣第二階段首座商業運轉離岸風場，不僅穩定高效輸出潔淨電力，更在運維安全、產學合作與在地共榮方面，推動離岸風電業界標準持續提升，落實對台灣能源轉型的承諾。

海能指出，商轉兩年來，海能風電持續為台灣挹注穩定的潔淨能源，營運至今累積發電量超過 25 億度電，相當於可以供 30.1 萬戶家庭兩年的用電量，並減少碳排放量共約 115.5 萬公噸。海能風場的平均容量利用率為 37.88%，風力強盛季節更可達到 63.3%，表現優於業界平均，展現良好發電效率與穩定營運實績。

海能風電高度重視風場的安全與韌性管理，透過嚴格落實國際標準的運維規範，累積最高連續546 天無損失工時及 305 天無傷害紀錄，展現對工作安全的堅守與落實。與兩所大學合作推動濕地保育與漁業資源調查，實踐離岸風電與產業、生態共存共榮面對20年的在地長期營運，海能風電相信，離岸風電應與自然生態共榮並持續永續發展。

海能風電積極深化產學合作。與國立成功大學水工試驗所共同推動「西湖濕地保育行動計畫」，守護珍貴棲地物種，如小燕鷗與東方環頸鴴；同時與國立臺灣海洋大學合作進行漁業資源調查，透過科學數據掌握 2017 年以來風場周邊的漁業資源與生態變化，為運維決策提供可靠依據，也建立與在地社群的溝通橋梁。

