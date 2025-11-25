海能風電運轉2周年 共發出25億度綠電「可供30萬家庭2年用電量」

海能風力發電（Formosa 2）宣布，風場商轉滿2周年，已穩定輸出潔淨電力達25億度。海能風電提供



海能風力發電（Formosa 2）今（25）日表示，風場正式邁入商業運轉2周年的關鍵里程碑，自2023年9月全面投入運營，是台灣離岸風電第2階段第一座商轉的風場，除了穩定輸出潔淨電力達25億度，約當30.1萬戶家庭2年用電量，更在運維安全、產學合作與在地共榮方面，落實對台灣能源轉型的承諾。

海能風電表示，發出25億度電，相當於減少碳排115.5萬公噸；海能風場的平均容量利用率為37.88%，風力強盛季節更可達到63.3%，表現優於業界平均，展現良好發電效率與穩定營運實績。

海能風電高度重視風場的安全與韌性管理，透過嚴格落實國際標準的運維規範，累積最高連續546天無損失工時及305天無傷害紀錄，展現對工作安全的堅守與落實。

面對20年的在地長期營運，海能風電相信，離岸風電應與自然生態共榮並持續永續發展。海能風電積極深化產學合作。與國立成功大學水工試驗所共同推動「西湖濕地保育行動計畫」，守護珍貴棲地物種，如小燕鷗與東方環頸鴴。

也與國立台灣海洋大學合作進行漁業資源調查，透過科學數據掌握 2017 年以來風場周邊的漁業資源與生態變化，為運維決策提供可靠依據，也建立與在地社群的溝通橋梁。

在漁業共榮方面，海能迄今已捐贈超過450件符合國際標準的新型專業救生衣予苗栗縣漁會及漁民，強化在地漁民與漁事作業的安全保障。同時，依據漁業資源調查結果，海能風電篩選出17種具放流潛力的經濟魚種，完成2批次共計 16 萬尾魚苗放流，以實際作為支持漁業資源的復育工作。

今年海能風電也攜手成功、海口、照南、溪洲、頂埔等5所苗栗在地國小，推動風電、海洋教育與食魚文化，舉辦超過12場主題課程及親子活動，影響力觸及超過500名師生。

海能風電執行長陳美如表示，商轉2周年，象徵海能風電在在地化運維能力的深化與成熟。初期我們面臨許多挑戰，但團隊以行動證明，這是一條能通往長期成功的道路。

海能風電由風睿能源（SRE Group）51%與JERA Nex bp 49% 共同持股開發。風場總裝置容量為376 MW，於2023 年9月8日正式取得商業運轉許可。

