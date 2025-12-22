《海芙時光機高峰會》登場 優擎科技串聯產業夥伴交流趨勢

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】優擎科技日前舉辦《海芙時光機．菁英高峰會》，邀集全台數百位醫學美容產業夥伴、品牌代表及國際團隊齊聚一堂，針對產業趨勢、臨床應用經驗與市場發展進行交流，現場互動熱絡。

本次高峰會以「產業趨勢與品牌交流」為核心，活動中介紹音波與電波設備於醫學美容領域的技術發展與應用趨勢概念。優擎科技表示，相關技術的發展，主要在於提供醫師於臨床評估時更多工具選擇，實際應用方式仍須由合格醫師依個別條件進行專業判斷與規劃，並遵循相關法規與醫療規範。

廣告 廣告

優擎科技總經理陳健宗親自出席並致詞，感謝長期支持品牌的合作夥伴。他表示，品牌始終以專業、安全與合規為核心方向，持續投入教育訓練與技術交流，期盼與醫療端攜手推動產業穩健發展。活動亦邀請韓國原廠 Classys 高階主管 Young Jin Park（CSO）蒞臨現場，分享其對國際市場趨勢的觀察，為高峰會增添國際視角。

優擎科技總經理陳健宗。（圖／優擎科技提供）

圓桌論壇中，來自不同醫療院所的專業醫師就市場趨勢與臨床經驗進行分享，包括琢妍醫美診所王彥文院長、雅丰美膚診所陳昱璁院長及杰膚美皮膚專科診所李杰年院長。與談醫師指出，近年來消費者普遍重視安全性，相關醫療行為應以完整評估與專業溝通為前提，避免單一標準或過度比較。醫師也提醒，不同年齡、膚況與需求差異甚大，實際治療方式、能量設定與次數規劃，皆須由醫師依個別狀況進行說明與判斷，民眾不宜僅依他人經驗或網路資訊作為參考依據。

活動當天，品牌代言人蔡淑臻亦受邀出席，分享自己在繁忙演藝工作中對於生活管理與自我照顧的看法。她日前出席第62屆金馬獎相關活動時的優雅造型備受關注，也提到面對高密度工作行程，更重視時間安排與專業諮詢，並強調每個人的狀況不同，適合的方式應以專業建議為依歸。

品牌代言人蔡淑臻。（圖／優擎科技提供）

活動尾聲，主辦單位特別邀請金曲樂團動力火車帶來現場演出，為高峰會畫下熱鬧句點，也讓整場活動在專業交流之外，增添輕鬆氛圍。

優擎科技表示，透過《海芙時光機．菁英高峰會》，期望持續打造產業交流與國際對話的平台，促進理性討論與專業分享。相關設備與技術資訊僅供醫療專業交流參考，實際醫療行為仍須由合格醫師進行診察、說明與執行。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款