海苔豆皮蛋餅／沒有澱粉的蛋餅 早餐一樣豐富美味 擅用這1食材替代麵粉
周末起得晚，早餐經常和午餐一起吃，歐美稱為Brunch，問題是，豐盛的食物在短短的時間內，一口氣全數下腹，營養師大喊不健康，只能偶一為之。怎樣能做出澱粉少一點的早餐呢？可以先試試這款由生機飲食專家王明勇示範的無澱粉的蛋餅。
王明勇指出，有鑑於許多台灣早餐選擇豐富但偏向精緻澱粉，特此改良傳統早餐形式，製作無澱粉且營養豐富的「海苔豆皮蛋捲」，簡稱「Happy蛋餅」。這道料理以高纖蛋白的生豆皮取代麵粉，並搭配蛋、海苔及乳酪，不僅提供飽足感，還能避免過重的碳水化合物攝取，達到早餐營養均衡的目標。食譜如下：
材料
蛋2顆、蔥花半碗、乳酪絲半碗、生豆皮2片、海苔4片、鹽巴1茶匙、白胡椒粉半茶匙、香油1湯匙。
作法
蔥花加入鹽、白胡椒、蛋及一般的乳酪絲充分拌勻。
豆包吸乾水分，再攤開。
鍋裡加一點橄欖油，再倒入拌好的蛋液。
將豆包鋪在蛋液上面，煎至焦香鋪上海苔及乳酪絲即可捲起即完成。
看更多：詹怡宜一年瘦15公斤、體脂降14％！靠這方法自然愛吃原型好食物
Tip
王明勇指出，傳統蛋餅多使用麵粉製作，而他則選擇使用生豆皮代替，藉此增加料理的蛋白質含量。他強調，要選用冷凍或冷藏的生豆皮，避免使用炸過的那種豆皮，以保持食材低脂與營養。
營養加分
家醫科醫師王建宇表示，經常延遲早餐時間可能導致膽結石等健康問題。透過攝取充足而營養豐富的早餐，如王明勇所準備的「海苔豆皮蛋餅」，可以有助於刺激膽囊收縮並排出膽汁，預防結晶形成結石。營養師宋明樺表示，為了增加早餐的維生素C，建議可以加一顆奇異果，營養攝取更全面。
看更多：鄭秀文愛吃的「吃不胖的炒飯」 自己在家做也很快上手，消除防疫胖
◎ 諮詢專家／王建宇醫師．宋明樺營養師．王明勇生機飲食專家
