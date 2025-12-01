海裕芬曝想開店「幫人清耳屎」 哈林笑喊：耳屎專家

藝人海裕芬、林舒語、姚淳耀、梁凱晴，以及餐飲聞人吳東璿與廚師陳勇孝等人日前擔任益智節目《哈！真相大白了》來賓。面對題目「耳屎需要手動清潔才能排出」，讓海裕芬自爆興趣就是「幫人清耳屎」，並分享各種妙招，還想開個采耳店，讓主持人哈林庾澄慶笑稱她是「耳屎專家」。

海裕芬（左）日前擔任益智節目《哈！真相大白了》來賓。（圖／公視提供）

「工欲善其事」的海裕芬在節目上透露自己幫人清耳屎還有特別去買工具，「一般照明燈用的不好夾，特別去買個夾螺絲起子的小鑷子」，還加碼分享曾被對方讚美過「妳幫忙掏耳屎好像一朵花，在耳朵綻開！」不過她也呼籲「有被耳鼻喉科醫師警告說，工具要消毒，而且最好要用吸的，也盡量不要手動去挖它」，讓哈林聽了直說「你這可以另外開個節目討論了，就叫《耳朵與我》好了。」

節目上的專家陳偉婷則解釋「耳屎是有功能的，可以防止昆蟲、細菌、黴菌進入內耳」，也提到「平常如果講話、咀嚼都會帶動耳屎，讓它自動從內耳往外推，久了就會自動排出體外，不需要手動去挖。」

海裕芬搞笑與實力兼具，在《哈！真相大白了》闖入決賽。（圖／公視提供）

節目上另一道題目「請朋友幫忙遛狗結果狗咬傷路人，主人不用賠償，朋友要賠」，也令參賽者們大傷腦筋。美食節目主持人梁凱晴選「╳」笑稱「我覺得是狗要賠」，海裕芬則笑說「那讓路人咬狗一口」，梁凱晴補充認為「狗的管轄範圍歸誰就他賠，那應該是主人要賠」；愛狗女星林舒語則選「○」，認為「既然他牽出去就要有責任，應該是那個正在執行遛狗的人要賠」。猶豫不決的姚淳耀先選「○」，但又說「好像主人應該要跟朋友提狗會咬人這件事。」

梁凱晴（左起）、林舒語、海裕芬、哈林、姚淳耀、吳東璿、陳勇孝一同參與《哈！真相大白了》。（圖／公視提供）

節目公布這題答案是「○」，法律專家梁家瑜也提到「我們的民法規定，動物加損害於他人，要由占有人負損害賠償責任」，因此這題應該由朋友，而不是所有權的主人來負責賠償。但海裕芬聽了不服說「天啊！有借刀殺人，那以後可以有一招叫借狗咬人」，讓哈林聽了直搖頭說「就只有妳這種人會想到這一招。」逗樂全場。

