海裕芬自揭特殊興趣 哈林封為耳屎專家

哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，日前邀來藝人海裕芬、林舒語、姚淳耀、梁凱晴，以及餐飲聞人吳東璿與廚師陳勇孝等人上節目參賽。節目上一道題目「耳屎需要手動清潔才能排出」，讓海裕芬自爆興趣欄就是「幫人清耳屎」，並分享各種妙招，還想開個采耳店，讓哈林封她「你這位耳屎專家！」

海裕芬在節目上分享「一般照明燈用的不好夾，特別去買個夾螺絲起子的小鑷子」，還加碼分享曾被對方讚美過「妳幫忙掏耳屎好像一朵花，在耳朵綻開」。不過海裕芬也表示「有被耳鼻喉科醫師警告說，工具要消毒，而且最好要用吸的，也盡量不要手動去挖它」，專家陳偉婷解釋「耳屎是有功能的，可以防止昆蟲、細菌、黴菌進入內耳」，也提到「平常如果講話、咀嚼都會帶動耳屎，讓它自動從內耳往外推，久了就會自動排出體外，不需要手動去挖」。

另一道題目「請朋友幫忙遛狗結果狗咬傷路人，主人不用賠償，朋友要賠」，也令參賽者們大傷腦筋。美食節目主持人梁凱晴選「╳」笑稱「我覺得是狗要賠」，海裕芬則笑說「那讓路人咬狗一口」，梁凱晴補充認為「狗的管轄範圍歸誰就他賠，那應該是主人要賠」；愛狗女星林舒語則選「○」，認為「既然他牽出去就要有責任，應該是那個正在執行遛狗的人要賠」。猶豫不決的姚淳耀先選「○」，但又說「好像主人應該要跟朋友提狗會咬人這件事」。

最後公布這題答案是「○」，法律專家梁家瑜也提到「我們的民法規定，動物加損害於他人，要由占有人負損害賠償責任」，因此這題應該由朋友，而不是所有權的主人來負責賠償。但海裕芬聽了不服說「天啊！有借刀殺人，那以後可以有一招叫借狗咬人」，讓哈林聽了直搖頭說「就只有妳這種人會想到這一招」。

