海裕芬自爆特殊興趣！想經營副業 哈林封「專家」

海裕芬近日到哈林節目中參賽。（圖／公視提供）





由哈林（庾澄慶）主持的節目《哈！真相大白了》邀來藝人海裕芬、林舒語、姚淳耀、梁凱晴，以及餐飲聞人吳東璿與廚師陳勇孝等人上節目參賽。節目上一道題目「耳屎需要手動清潔才能排出」，讓「國民姑姑」海裕芬自爆興趣就是「幫人清耳屎」，並分享各種妙招，還想開個採耳店，讓哈林封她「你這位耳屎專家！」。

海裕芬在節目上透露掏耳秘訣，「一般照明燈用的不好夾，特別去買個夾螺絲起子的小鑷子」，還加碼分享曾被對方讚美過「妳幫忙掏耳屎好像一朵花，在耳朵綻開」。不過海裕芬也表示「有被耳鼻喉科醫師警告說，工具要消毒，而且最好要用吸的，也盡量不要手動去挖它」，讓哈林聽了直說「你這可以另外開個節目討論了，就叫《耳朵與我》好了」。

梁凱晴（左起）、林舒語、海裕芬、姚淳耀、吳東璿、陳勇孝齊上哈林節目。（圖／公視提供）

專家陳偉婷解釋「耳屎是有功能的，可以防止昆蟲、細菌、黴菌進入內耳」，也提到「平常如果講話、咀嚼都會帶動耳屎，讓它自動從內耳往外推，久了就會自動排出體外，不需要手動去挖」。

節目上另一道題目「請朋友幫忙遛狗結果狗咬傷路人，主人不用賠償，朋友要賠」，也令參賽者們大傷腦筋。美食節目主持人梁凱晴選「╳」笑稱「我覺得是狗要賠」，海裕芬則笑說「那讓路人咬狗一口」，梁凱晴補充認為「狗的管轄範圍歸誰就他賠，那應該是主人要賠」；愛狗女星林舒語則選「○」，認為「既然他牽出去就要有責任，應該是那個正在執行遛狗的人要賠」。猶豫不決的姚淳耀先選「○」，但又說「好像主人應該要跟朋友提狗會咬人這件事」。

節目公布這題答案是「○」，法律專家梁家瑜也提到「我們的民法規定，動物加損害於他人，要由占有人負損害賠償責任」，因此這題應該由朋友，而不是所有權的主人來負責賠償。但海裕芬聽了不服說「天啊！有借刀殺人，那以後可以有一招叫借狗咬人」，讓哈林聽了直搖頭說「就只有妳這種人會想到這一招」。



