海裕芬自爆「愛幫人清耳屎」 想開採耳店！哈林封她「耳屎專家」

海裕芬（右）自爆喜歡幫人清耳屎，讓哈林（左）封她「耳屎專家」。公視提供

節目《哈！真相大白了》邀來藝人海裕芬、林舒語、姚淳耀、梁凱晴，以及餐飲聞人吳東璿與廚師陳勇孝等人上節目參賽。節目上一道題目「耳屎需要手動清潔才能排出」，讓「國民姑姑」海裕芬自爆興趣欄就是「幫人清耳屎」，並分享各種妙招，還想開個采耳店，讓哈林封她「耳屎專家」。

哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）梁凱晴、林舒語、海裕芬，與（右起３、２、１）姚淳耀、吳東璿、陳勇孝上節目。公視提供

海裕芬自曝「掏耳工具大補強」 醫師警告別亂挖耳屎

「工欲善其事」的海裕芬在節目上透露，自己一般照明燈用的不好夾，特別去買個夾螺絲起子的小鑷子，還加碼分享曾被對方讚美過「妳幫忙掏耳屎好像一朵花，在耳朵綻開」。不過海裕芬也表示：「有被耳鼻喉科醫師警告說，工具要消毒，而且最好要用吸的，也盡量不要手動去挖它。」讓哈林聽了直說：「你這可以另外開個節目討論了，就叫《耳朵與我》好了。」

專家解釋耳屎功能 強調大多數情況「不需手動清理」

節目上的專家陳偉婷解釋耳屎是有功能的，可以防止昆蟲、細菌、黴菌進入內耳，也提到：「平常如果講話、咀嚼都會帶動耳屎，讓它自動從內耳往外推，久了就會自動排出體外，不需要手動去挖。」

海裕芬（左起）妙語如珠逗梁凱晴、林舒語大笑。公視提供

遛狗咬傷誰該賠？ 答案揭曉竟與多數人直覺相反

節目上另一道題目「請朋友幫忙遛狗結果狗咬傷路人，主人不用賠償，朋友要賠」，令參賽者們大傷腦筋。梁凱晴、海裕芬傾向認為應由狗的主人負責，林舒語則認為既然是朋友在遛狗，責任應由「正在執行遛狗的人」承擔。姚淳耀一度搖擺不定，直說主人應提醒狗可能會咬人。節目公布正解為「○」，即應由「占有人」賠償，法律專家梁家瑜補充：「民法規定動物致害由占有人負責。」



