海角七號相隔18年再同台！范逸臣聯手民雄新劇正式開鏡

【緯來新聞網】原住民族電視台（以下簡稱原視）全新都會原青劇場戲劇《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》於昨（9日）正式舉行開鏡儀式。財團法人原住民族文化事業基金會長官與主要演員范逸臣、張本渝、Luji黃莉、莉芙·烏娃兒、小薰（黃瀞怡）、民雄、Sakinu撒基努、游君萍等人皆齊聚現場，共同為這部融合原住民族文化、家庭情感與都市生活的療癒輕喜劇揭開序幕。

范逸臣（左）、民雄18年後再合體，攜手Luji黃莉、莉芙·烏娃兒、張本渝、Sak拍新戲。（圖／原文會提供）

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劇名中的「Tafalong」即為阿美族最大部落「太巴塱」之意。本劇卡司集結范逸臣、張本渝、Luji黃莉、是元介、小薰、民雄、Sakinu撒基努等人，透過隱身在台北老社區中的「福嵐便當店」，串起都市原住民的生活樣貌。劇情描述范逸臣飾演的退伍士官長，在人生低潮及母親驟逝後被迫返家接掌便當店，在面對家庭衝突與創業壓力的過程中，重新找回家的意義。劇中融合原民料理、音樂、母語與傳統工藝，製作團隊「映底子」表示，希望透過日常故事讓觀眾看見「大家學會一起生活」的溫暖力量。



這次范逸臣在劇中挑戰大量阿美族語演出，因本身族語流利，在片場還被劇組笑稱為「族語小老師」。值得一提的是，這也是他與民雄繼電影《海角七號》後，相隔18年再度同台演出，兩人在劇中飾演舅甥。民雄笑說私下一直有追蹤范逸臣的社群，覺得對方「完全沒變」，兩人平時也會相約吃飯，展現多年不變的老友情誼。

《Maan！把Tafalong搬到台北？！》開鏡現場齊聚主要演員及原文會長官共同揭幕。（圖／原文會提供）

擁有「瑜珈女神」封號的張本渝與「名模歌手」Luji黃莉，在劇中分別飾演性格截然不同的大姊與二姊。張本渝為了角色特別曬黑膚色，透露接戲後剛好加入阿美族青年龍舟隊，苦練一個月後自然變黑，更幽默表示「母語講不好，至少外表要像阿美族」。而Luji黃莉近期也因妹妹A-Lin即將擔任本屆金曲獎主持人備受媒體關注，她透露姐妹倆時常通電話，還不忘搞笑提醒妹妹「不要超過喔，不要自由發揮」。



此外，小薰此次與范逸臣首度合作，飾演陪伴男主角長大的青梅竹馬，她笑說自己是「聽范逸臣的歌長大」，一旁的民雄則立刻打趣接話「我是聽你的歌變老的」，幽默互動逗樂全場。製作團隊透露，未來本劇將延伸餐飲與文化推廣等跨界計畫，並邀請范逸臣與是元介跨刀獻唱主題曲，戲劇預計將於2027年正式播出。

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