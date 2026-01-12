《海角七號》名景不再「卡」！恆春西門1/30起試辦禁行汽車

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾在電影《海角七號》中讓遊覽車「卡」住而聲名大噪的恆春古城西門，因城門僅2.1公尺的限高，長年淪為誤入貨車的「開罐器」。為守護邁入建城150周年的國定古蹟，文化部文化資產局宣布，將於今年1月30日起試辦為期三個月的交通管制，全面禁止四輪以上車輛通行，僅供機慢車及行人穿梭。消息一出，引發地方正反意見熱議。

恆春古城是全台保存最完整的古城，但西門卻也是最「命運多舛」的城門。據統計，西門平均每年發生1至2件碰撞意外，最近一次發生在2025年9月，一輛小貨車無視限高標誌硬闖，導致車身死死卡住城門，城牆磚塊碎裂掉落，讓文資支持者心痛不已。

文資局表示，經2023年起多次溝通，並通過屏東縣道安會報，決定正式出手。1月30日起，西門兩側將設置可移動式車阻，封閉汽車通行。文資局強調，配套措施已就緒，將於鄰近路口引導汽車改行中正路或其他替代道路，期盼能徹底解決古蹟屢遭毀損的困擾。

對於這項新制，恆春鎮長尤史經及屏東縣議員盧玟欣表達肯定態度。盧玟欣認為，古蹟已經150年了，脆弱歷史紋理不容再被破壞，尤其是許多不熟悉路況的遊客或送貨司機，常依賴導航誤入西門，試辦是好的開始，可以視實際交通情況動態調整，這不僅是為了交通安全，更是為了守護恆春的文化資產，讓「卡門」窘境走入歷史。

然而，地方對此管制方案看法兩極。支持者多認為，保護古蹟是恆春觀光的長久之計，居民林先生說，「西門周邊道路本就狹窄，汽車繞行中正路其實多花不到幾分鐘，換來古蹟的安全絕對值得。」反對派則不乏居住在城內的長年住戶，抱怨此舉讓日常生活「變得很麻煩」。王姓老居民直言，「我們走這條路幾十年了，現在突然封起來，開車買東西、載長輩都要繞大圈，且替代道路在尖峰時刻容易塞車，對在地生活衝擊很大。」

面對地方雜音，文資局表示，試辦期間的路阻為移動式設計，若遇活動或消防救災等緊急需求，可隨時移開。這場「古蹟保存」與「居民便利」的拔河，將透過這三個月的試辦期進行驗證，希望能為150歲的恆春西門，找出一條永續共存的出路。

西門將試辦為期三個月的交通管制，全面禁止四輪以上車輛通行。(記者蔡宗憲攝)

恆春古城是全台保存最完整的古城，但西門卻也是最「命運多舛」的城門。(記者蔡宗憲攝)

