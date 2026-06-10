《海角七號》相隔18年再同台 范逸臣現狀曝光！民雄：完全沒變

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娛樂中心／台北報導

小薰與范逸臣合作。(圖／原文會提供)

小薰接下戲劇，與范逸臣首度合作，在劇中飾演陪伴宏傑長大的青梅竹馬，她笑說自己是「聽范逸臣的歌長大」，一旁民雄則立刻接話：「我是聽你的歌變老的！」。

范逸臣與民雄繼電影《海角七號》後，相隔18年再度同台演出，兩人在劇中飾演舅甥，民雄更笑說一直都有追蹤范逸臣社群，覺得對方「完全沒變」，私下偶爾也會相約吃飯，老友情誼依舊。

民雄（左起）、范逸臣、莉芙·烏娃兒、張本渝、Luji黃莉。(圖／原文會提供)

此次由是元介跨刀獻唱《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》主題曲。「名模歌手」Luji黃莉，則分別飾演性格截然不同的大姊與二姊。張本渝為了角色曬黑膚色，笑說接戲後剛好加入阿美族青年龍舟隊，苦練一個月後自然變黑，她更幽默表示：「母語講不好，至少外表要像阿美族。」

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