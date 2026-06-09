《海角七號》18年再合作范逸臣！民雄嘆：老大哥都走了 A-Lin主持金曲被親姊警告這件事
范逸臣、民雄曾合作經典國片《海角七號》，相隔18年再度合作，9日出席原民台《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》開鏡，兩人劇中飾演舅甥，民雄忍不住感嘆：「現在已經18年，老大哥都走了，馬如龍走了、茂伯也走了，還可以在聚在一起很難得。」
小薰與范逸臣戲裡是青梅竹馬，兩人首度合作，小薰對范逸臣笑說：「我是聽你的歌長大。」她將會出席教友白家綺、吳東諺婚宴，感受粉紅泡泡，不過與男友鄭人碩今年依舊沒空結婚，兩人的行程都已經滿檔。
張本渝和黃莉飾演范逸臣的姊姊，張本渝明顯黑了一圈，幾近素顏，她笑說是「宇宙的安排」，接到戲時，學弟找他去參加龍舟隊，她因此加入阿美青年龍舟隊，勤奮練習一個月，恰好曬黑了，她打趣：「我母語講得不好，至少外表要像阿美族。」
黃莉掛保證A-Lin跨年沒喝酒 私下也是家族開心果
黃莉是金曲歌后A-Lin的親姊姊，提到A-Lin將主持金曲獎，她笑說有特別提醒：「不要超過喔！不要自由發揮！」因台東跨年上，A-Lin瘋到像喝醉，當時人在後台的黃莉掛保證，妹妹真的沒喝，且張惠妹也有提醒不能喝。不過她也認證A-Lin在家族中就是開心果，金曲獎當天，大家都會在電視機前幫她加油。
另外，黃莉、A-Lin與温嵐私下是好朋友，温嵐因敗血症一度情況緊急，但黃莉透露她現在恢復狀況良好，一群好友約好晚上要去探望，但因黃莉要拍戲，請A-Lin代為送上愛的抱抱。
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