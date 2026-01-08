海警船去年356天繞行釣魚台 中國國防部嗆日本：不得採任何事態升級舉措

中國國防部今日指出，海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，還反嗆有關方面無需「大驚小怪」。（翻攝自中國國防部官網）

中國持續且頻繁侵擾鄰近國家海域，去年已在釣魚台列嶼周邊海域發現中國公務船的天數達356天，刷新歷史紀錄。對此，中國國防部今日指出，海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，還反嗆有關方面無需「大驚小怪」。

中國國防部新聞發言人張曉剛今（8日）上午召開例行記者會，有記者引述日媒報導，截至2025年底，截至2025年底，在釣魚台（中國稱釣魚島、日稱尖閣諸島）相關海域發現中國海警船的天數已達356天，超過2024年的355天，刷新最多紀錄。請問對此有何評論？

張曉剛回應，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。中國海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，有關方面無需大驚小怪。」還敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉措，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

