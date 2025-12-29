海警船囂張在台外海打「中國結」! 「盤長結」、「藻井結」畫紅線搞威嚇

中國海警船囂張在台灣外海打「中國結」示警。 圖 : 翻攝自中國海警

[Newtalk新聞] 中國今 ( 29 ) 日起對台灣展開連續數日的「正義使命」環台軍演。據《中國海警》報導，福建海警組織艦艇編隊今天也在台灣周邊鄰近海域配合開展執法巡查，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，企圖威嚇台灣漁民。

另據《央視新聞》消息，中國海警局發佈此次環台執法巡查示意圖，示意路線整體採用紅色纜繩造型，既是象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示「台獨」分裂勢力的「紅線」，而且「繩」與「省」同音，強調了台灣是中國的一個省。

圖中以中國結作標識，強調兩岸文化同根同源、同文同宗的事實。其中，位於台灣以東的「盤長結」寓意永不分離，象徵兩岸不可分割；《央視》稱，台灣北部、西南的「藻井結」則象徵海警執法行動將依法懲治「台獨」分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定。

對於中國此次「正義使命」軍演的諸多挑釁，我國防部表示，共軍一切動態均在國軍掌握之中，有信心保衛台海安全。

