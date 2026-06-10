海警船東沙限制水域與我海巡對峙 陸國台辦稱「正常履職」
大陸海警船日前闖入我東沙限制水域，與海巡船發生對峙。對此，大陸國台辦回應，「大陸對東沙群島及其附近海域擁有主權，相關執法巡查是正常履職行為」，民進黨當局膽敢挑釁，後果自負。
回應東沙對峙！陸國台辦：擁主權正常履職
海洋委員會海巡署6日發布新聞稿指出，5日上午8時大陸海警船「3501」闖入東沙限制水域，「巡護九號」不畏挑釁併航監控、強勢驅離，由「彰化艦」持續對峙。
新聞稿中表示，海巡艦艇在驅離海警船「3501」執法過程時，對方嗆聲「正在開展執法活動，請不要幹擾執行任務。應認清民族大義，台灣前途在於國家統一，請充分認清天下大勢和民族大義，不要誤判形勢。」
彰化艦則嚴正回應，「你們未經許可進入台灣水域，你們的行為恰好證明中國的和平是一個騙局，國際社會不會支持你們，請你們不要破壞和平，應該回去爭取民主，這才是你們報效國家正確的方法，現在請你立即轉向，儘速離開台灣水域，否則我方將依法採取必要行動。」
對於雙方船艦海上互嗆對峙，大陸國台辦發言人張晗在10日上午例行記者會上強調，「中國對南海諸島包括東沙群島及其附近海域擁有主權，大陸海警部門在相關海域執法巡查是正常履職行為。民進黨當局膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果。」
北京重申：日菲海域劃界談判非法無效
另外，針對日菲宣佈啟動「海域劃界談判」，民進黨當局稱「兩岸互不隸屬，中國無權置喙、無權代替台灣發言」一事。張晗表示，日、菲宣佈的擬劃界海域位於台灣島以東，中方在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架。「日、菲繞開中國擅自啟動所謂『劃界談判』，嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。」
張晗話鋒一轉指出，「民進黨當局卑躬屈膝，迎合外部勢力，已經淪為徹頭徹尾的民族敗類。面對兩岸同胞的同聲譴責，民進黨當局又變了副嘴臉，翻炒『台獨』謬論，妄圖轉移焦點，欺騙民眾。正告民進黨當局，任何數典忘祖、背叛民族的人，都將無一例外被釘在歷史的恥辱柱上。」
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