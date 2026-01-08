海警船一年有356天在釣魚台繞行 中國國防部：不需大驚小怪

編譯張渝萍／綜合報導

日媒近期報導，截至2025年底，中國海警船一年內出沒在釣魚台（中國稱釣魚島、日稱尖閣諸島）周遭海域共達356天，刷新2024年355天記錄。對此，中國國防部8日表示，「中國海警手海護疆正當合理……無須大驚小怪。」

中國海警船一年內出沒在釣魚台周遭海域共達356天，刷新紀錄；中國國防部稱不用大驚小怪。（圖／翻攝畫面）

中國國防部8日召開例行記者會，發言人張曉剛被問及「日媒報導中國海警船一年有356天在釣魚台附近繞」時表示，中國海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，「不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，有關方面無需大驚小怪。」

張曉剛接著向日本嗆聲，「我們敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。」

張曉剛也批評日本「變本加厲擴軍備武」、「鼓吹擁核」，「更加暴露出日本右翼勢力推動『再軍事化』、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。」但他這段發言前一周左右，中共解放軍才展開大規模圍台實彈演習，以及各種文攻武嚇，受到各國關切與抨擊。

