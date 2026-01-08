海警船2025年現蹤釣島海域357天創新高 中國國防部：大驚小怪

日中關係示意圖。路透社



中國海上活動日趨頻繁，去年已在釣魚台列嶼周邊海域發現中國公務船的天數達357天，刷新歷史紀錄。中國國防部今日（1/8）表示，海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，有關方面無需「大驚小怪」。

中國國防部新聞發言人張曉剛今日上午針對涉軍問題表示，釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼是中國「固有領土」，中國海警在相關海域巡航執法、守海護疆「正當合理」，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，「有關方面無需大驚小怪」。

張曉剛也警告：「我們敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。」

日本海上保安廳的巡邏船上月底在「尖閣諸島」（釣魚台列嶼）周邊領海外側的毗連區發現一艘正在航行的中國海警船，這讓2025年在相關海域發現中國公務船的天數達到357天，創2012年釣魚台「國有化」以來的新高紀錄。

2012年4月，時任日本東京都知事的石原慎太郎提出有意向「土地所有權人」購買釣魚台列嶼後，當時執政的民主黨政府在同年9月完成「國有化」，此舉讓中日關係降至冰點，中國公務船自此反覆進入日方在此海域聲稱的領海。

中國國防部同日批評日本政壇近期傳出「擁核」聲音，甚至擬向東南亞等國軍隊提供包括先進雷達在內的國防裝備和物資，呼籲各國認清日本政府的「不軌圖謀」，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時，表明「台灣有事」可能會造成「存亡危機事態」後，北京當局大表不滿，對日本祭出多項經濟及外交反制措施，至今仍持續對日「文攻武嚇」、未見消停。

