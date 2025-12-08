海豐濕地奪環境教育評鑑優良獎

屏東縣海豐濕地奪得一一四年環境教育評鑑優良獎。（記者陳真攝）

屏東縣海豐濕地奪得「一一四年度環境教育設施場所及機構評鑑」優良獎，不僅成功改善萬年溪水質，更以生態復育的亮眼成績，成為全國典範。

屏東縣環保局管理的「海豐濕地環境教育場域」，首次參加環境部今年度環境教育設施場所及機構評鑑，即一舉榮獲「優良獎」，近日更獲副總統蕭美琴親自召見勉勵，高度肯定屏東縣在濕地保育與環境教育上的卓越成果。

環保局指出，海豐濕地於一一一年八月十六日獲得環境部認證為環境教育場域，發揮其獨特的濕地水質淨化與自然生態優勢，結合為特色課程，每年入園人數達三千多人，深受鄰近社區、學校及企業團體的好評，逐步打響「活的生態教室」名號。

海豐濕地同時肩負著淨化上游生活污水的重任，使下游萬年溪水質得以改善，達到「水清魚現」的目標，並於一一三年通過內政部評定為「重要濕地」。

目前萬年濕地群已成為珍稀物種的希望之地，在二級保育類水雉數量調查中，從一一○年的十六隻，至一一四年數量已突破百隻大關達一○七隻！這不僅是數字上的巨大躍升，更是對所有保育工作者辛勤耕耘的最高禮讚，宣告著這群「凌波仙子」在屏東的土地上，復育有成，翩然歸來。