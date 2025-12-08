海豐濕地榮獲環境教育評鑑優良獎 屏東推動生態保育與環境教育受肯定

▲屏東「海豐濕地環境教育場域」榮獲環境部「114年度環境教育設施場所及機構評鑑」「優良獎」，圖為海豐溼地生態池。（圖／屏東縣政府環保局提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】由屏東縣政府環保局管理的「海豐濕地環境教育場域」，首次參加環境部「114年度環境教育設施場所及機構評鑑」，一舉榮獲「優良獎」，屏東縣在濕地保育與環境教育上的卓越成果受中央肯定，海豐濕地不僅成功改善萬年溪水質，也以生態復育的亮眼成績成為全國典範。

縣府環保局表示，海豐濕地於111年8月16日獲得環境部認證為環境教育場域，發揮其獨特的濕地水質淨化與自然生態優勢，結合為特色課程，每年入園人數高達3千多人，深受鄰近社區、學校及企業團體好評，逐步打響「活的生態教室」名號。同時海豐濕地肩負著淨化上游生活污水的重任，使下游萬年溪水質得以改善，達到「水清魚現」的目標，並於113年通過內政部評定為「重要濕地」。

環保局說，最令人振奮的是，萬年濕地群已成為珍稀物種的希望之地。在二級保育類水雉（俗稱「凌波仙子」）數量調查中，從110年的16隻，至114年數量已高達107隻，這不僅是數字上的巨大躍升，更是對所有保育工作者辛勤耕耘的最高禮讚，宣告著這群「凌波仙子」在屏東的土地上，復育有成，翩然歸來。

縣長周春米表示，海豐濕地環境教育場域的設立，大幅提升了屏東縣的環境教育量能，海豐濕地不僅是生態保育的典範，更是環境教育的活教室，透過結合濕地生態特色，積極辦理各類環境教育活動，讓民眾親近濕地、觀察生態，讓更多民眾認識這片土地的珍貴價值，共同守護屏東的綠色資產。