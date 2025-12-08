海豐濕地首度參加全國評鑑即奪優良獎

▲海豐濕地獲獎赴總統府接受肯定，並與蕭副總統合影留念。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 由屏東縣政府環境保護局管理的「海豐濕地環境教育場域」傳出佳績，首次參加環境部「114年度環境教育設施場所及機構評鑑」即獲「優良獎」，日前更獲副總統召見肯定。海豐濕地不但成功改善萬年溪水質，更以亮眼的生態復育成果成為全國示範。

▲海豐濕地辦理寫生比賽。（圖／屏東縣府提供）

環保局指出，海豐濕地自111年取得環境教育場域認證後，即以水質淨化與生態特色開發多元課程，每年吸引超過3,000人參訪，成為備受好評的「活的生態教室」。濕地也肩負淨化上游生活污水功能，使萬年溪逐步達成「水清魚現」的目標，並於113年獲內政部列為「重要濕地」。

最受矚目的成績，是二級保育類水雉族群大幅成長，從110年的16隻，至今年已增至107隻，象徵濕地復育工作成果卓著。縣長周春米表示，海豐濕地兼具保育與教育價值，是屏東推動環境教育的重要基地，縣府將持續結合社區與學校力量，共同守護這片珍貴的綠色資產。

