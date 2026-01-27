海豚故鄉澎湖沙港村 以畫筆彩繪與海豚共舞

沙港海豚紀念村彩繪，由社區居民共同完成。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海豚故鄉-沙港，由社區居民在沙港社區漁民活動中心共同拿起畫筆，彩繪完成「與海豚共舞的沙港，一起為沙港留下顏色與名字」，為沙港重要的彩繪作品留下「共同註腳」美麗的記憶。

澎湖縣政府建設處「社區空間營造」競賽中，沙港社區活動中心外牆彩繪由藝術家「鯊魚叔叔」主導創作。「沙港海豚紀念村」以沙港的地理環境與海洋記憶為主題，畫面描繪冬至過後，海豚追逐土魠、白腹魚，游經沙港北方海域的季節性景象，也回應沙港人與海豚之間長時間的互動歷史。

早年生活困苦，漁民曾因漁獲競逐而捕捉海豚；隨著國際保育觀念興起，沙港亦曾轉向圈養海豚，成為早年澎湖重要的觀光資源之一。在保育意識持續深化下，海豚回歸大海，而沙港也逐漸轉變，以彩繪、泥塑等形式，在村內紀念這段與海豚共生、轉折的歷史。

沙港社區發展協會理事長曾才發表示，透過居民實際參與彩繪、導讀與手作過程，讓公共藝術與文化行動不只是被觀看的成果，而是成為村民共同參與、共同記憶的文化載體。未來也將持續透過展覽、導覽與社區活動，深化沙港作為「海豚村」的地方特色。除戶外彩繪外，活動亦安排室內導讀與手作課程，由繪本《海豚呢喃：沙港的秘密故事》作者翁沛瑩老師，帶領民眾透過圖像與故事，重新認識沙港與海豚之間的歷史脈絡與情感連結。

沙港是海豚的故鄉，沙港海豚紀念村紀錄沙港海豚歷史。(記者劉禹慶攝)

