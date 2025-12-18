《海豚灣戀人》壞女人沈曼青近況曝 47歲徐潔兒超像20歲學生

偶像劇海豚灣戀人(取自維基百科)女星徐潔兒(右圖右)返台參加高欣欣的婚禮，近況曝光。取自臉書高欣欣 欣想事成俱樂部



47歲女星徐潔兒（原藝名徐婕兒）在2003年參演偶像劇《海豚灣戀人》，劇中，飾演壞女人沈曼青打開知名度。她自2008年開始轉往中國發展，日前她為了高欣欣婚禮特別返台，凍齡的樣貌，就像20歲大學生。

高欣欣與李國超在12日補辦婚禮，長年住在中國的徐潔兒，特別趕回台灣相聚。高欣欣在臉書上寫下「好難得的約上了，一起提早過聖誕節，潔兒久久回台，這次看他非常的安穩，談笑中有暖度，真的很替他開心～」。

照片顯示，47歲的徐潔兒帶著棕色鴨舌帽，身穿米色上衣，臉上完全沒有歲月的痕跡，宛如是一名20歲大學生。

徐潔兒在2003年經典偶像劇《海豚灣戀人》飾演強勢的「沈曼青」，將反派心機演得淋漓盡致。她自2008年將演藝重心移往中國，在多部職場劇與古裝劇中皆有亮眼表現。

