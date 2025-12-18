《海豚灣戀人》徐潔兒罕露面！返台聚會2閨密 47歲凍齡美貌曝
2003年播出的偶像劇《海豚灣戀人》至今仍是不少劇迷心中的經典，其中飾演反派角色「沈曼青」的女星徐潔兒，2007年前往中國發展演藝事業，近年鮮少在台露面。近日她為參加好友高欣欣與李國超的婚禮特地返台，47歲的她凍齡外貌與穩重氣質，讓久未見面的演藝圈好友驚艷不已。
高欣欣與李國超於12月12日補辦婚禮，眾多圈內好友齊聚慶賀。徐潔兒也趁工作空檔返台，與舊友們相見歡。高欣欣在臉書分享與徐潔兒的合照，開心寫道：「好難得的約上了，一起提早過聖誕節，潔兒久久回台，這次看他非常的安穩，談笑中有暖度，真的很替他開心。」
除了參加婚禮，徐潔兒也與多年閨密林韋君重聚。林韋君16日在Instagram限時動態透露，徐潔兒目前正在成都拍戲，此次趁空檔返台便與她同居，還送上可愛的熊貓娃娃作為伴手禮，林韋君笑說：「我用鹹酥雞、白酒回禮。」
兩人多年情誼深厚，只要徐潔兒返台幾乎都會相聚。2023年兩人更曾合體錄製新春拜年影片，自稱「海豚灣姐妹」，讓劇迷直呼「青春回來了」、「瞬間掉進回憶殺」。
