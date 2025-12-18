《海豚灣戀人》沈曼青回台了！徐潔兒、林韋君合體私照曝光

《海豚灣戀人》徐潔兒、林韋君在台合體。（圖／翻攝自徐潔兒、林韋君Instagram）





李國超與高欣欣愛情長跑20年，本月12日迎來結婚5週年、補辦婚宴，眾多圈內好友都出席祝賀；其中更包含早年演出偶像劇《海豚灣戀人》壞女人沈曼青爆紅的徐潔兒，她特地返台出席婚宴，並與同劇女星林韋君久違合體，狀態與當年25歲一模一樣。

徐潔兒回台出席高欣欣婚禮。（圖／翻攝自高欣欣臉書）

現年47歲的女星徐潔兒，早年以歌手身分出道，發行過《愛之初》、《女人不壞》兩張專輯，後來參演《海豚灣戀人》詮釋壞女人角色深植人心，接續演出《極道學園》、《豪門本色》等戲劇，後轉往中國大陸發展演藝事業。

徐潔兒與林韋君開心玩交換禮物。（圖／翻攝自林韋君Instagram）

高欣欣近日在社群分享與徐潔兒的合照，透露徐潔兒久違返台：「好難得的約上了，一起提早過聖誕節，潔兒久久回台，這次看她非常的安穩，談笑中有暖度，真的很替她開心。」一起演出《海豚灣戀人》的林韋君也分享，兩人玩交換聖誕禮物活動：「徐潔兒成都拍戲空檔飛回來找我『同居』，還帶了一隻小熊貓給我。」

