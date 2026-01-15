海豚直升機服役30年 白解套擬先審升級預算

▲海豚直升機為空勤主力救援直升機。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，115年度中央政府總預算至今仍躺在立法院內，未有進一步審議的動作，也連帶使得空勤總隊服役30年的AS-365N「海豚」直升機性能提升預算卡關。民眾黨立院黨團今（15）日釋出善意，願意先審查13項新興計畫，包括海豚直升機的升級中程計畫。

民眾黨立法院黨團今日舉行「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，為確保民生經濟重要新興計畫順利推動，民眾黨立院黨團提案13項有條件送審，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、宮保生育給付差額補助各縣市2.35億、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、運動部台灣品牌賽事精選計畫、數發部強化政府規諫節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、AS-365N直升機隊升級中程計畫、高雄-屏東東西向第2條快速公路、重點橋樑行車安全提升計畫、智慧政府數位化精進發展計畫-打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選委會辦公廳舍取得案。

張啓楷呼籲，解決問題的鑰匙在政府手中，請賴清德總統與行政院長卓榮泰順應民意，趕快補足依法應編列的預算，不要再綁架人民。

府院支持海豚直升機升級案

AS365「海豚」（Dauphin）由歐洲直升機公司所生產，內政部警政署空中警察隊在1991年購入2架AS365N1、1993年購入5架AS365N2、1998年購入5架AS365N3，目前已損失4架。目前全機隊由內政部空勤總隊使用，目前共有9架AS-365N型「海豚」直升機（含1架封存）。海豚直升機的馬力為834 SHP雙引擎，耐航時間為3小時、最大航程446浬。機上除配備自動駕駛系統，另加裝搜救雷達、夜視偵蒐系統、GPS全球衛星定位系統、人員救難吊掛系統、探照燈、喊話器等先進裝備主要擔任中低海拔山難及海上救援任務。

由於海豚直升機平均機齡已達28年，其中機齡超過30年的就有4架，加上面臨消失性商源問題，因此賴清德總統2024年11月18日參加內政部空中勤務總隊成立20週年慶祝活動時，宣布支持海豚直升機性能提升案。

據了解，海豚直升機升級經費34.8億，預算將從115年度編列，9架AS-365N海豚直升機中，最老舊的5架N1及N2型機將會汰除，並在國際現貨市場採購5架N3型二手機，採購的5架N3二手機及另外4架N3現役機，則全部要升級為最新的N3（+）等級，以符合空勤總隊飛安及救難需求。

現有4架N3型機隊執行性能提升升級至最新型N3（+）構型方面，包括：基本航儀電套件提升（BAP. Basic Avionics Package）：含搭配夜視鏡（NVG）相容數位式玻璃座艙、儀表板、自動駕駛及基本導航裝備升級更換。其次是消失性商源套件汰換提升 （AOP.Additional Obsolenscence Package）：含機電式儀表及備用儀表、區域導航裝備、詢答機、無線電高度儀等升級更換。另外包含客製化任務套件提升（CMP.Customized Mission Package）：含無線電、氣象雷達、測向儀及數位動態地圖等裝備增裝升級汰換。

▲海豚直升機介紹。（圖／翻攝自空勤總隊官網）

