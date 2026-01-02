海豚與虎鯨聯手獵鮭魚 科學家首度解密跨物種合作

裝設在虎鯨身上的攝影機，清楚拍下前方有海豚游動，隨後能看到至少2到3隻虎鯨正在圍獵一隻鮭魚，旁邊還有海豚圍繞。

加拿大與德國的研究團隊，合作進行海洋生態觀察與研究時發現，在加拿大不列顛哥倫比亞省海域的虎鯨，竟然會跟海豚合作共同合作獵捕鮭魚。

加國戴爾豪斯大學助教芙爾圖娜指出，「我們的研究表明，實際上這些互動相當複雜。海豚和虎鯨之間似乎存在著很強的配合性和行為模式，最重要的發現是這2個物種似乎在合作捕獵大型鮭魚。」

廣告 廣告

研究人員表示，虎鯨和海豚經常一起出現在這個海域，過去幾十年來在這裡撈捕、航行的船隻船員都能觀察到這種情況，但一直不清楚這2種海洋生物是在競爭還是相互躲避。

為了收集觀察數據，研究人員在海豚身上裝設了非侵入式的攝影偵測標籤，能拍攝到海豚周圍的影像，並感應標籤所在位子的海底深度，以及海豚游動的速度。

再結合無人機拍攝的影像進行分析，發現虎鯨是捕食帝王鮭的專家，會藉著靈活的海豚擔任偵察兵，追逐帝王鮭進行捕食。在虎鯨進食的時候，海豚則待在旁邊，將虎鯨漏吃的鮭魚肉吞進肚子。

芙爾圖娜說明，「海豚會和虎鯨一起進行迴聲定位，這樣一來，虎鯨就擁有了一系列聲學感測器，能更好追蹤鮭魚試圖逃脫虎口的閃避行動。」

此外，科學家們還推測出另一種結論，認為海豚除了撿漏食物外，也可能在尋求虎鯨的庇護。研究團隊表示，目前分析出來的結果證明，這2種不同的海洋生物可以跨物種合作，而這種海洋生物跨物種的合作，還是科學界中第一次發現。

研究團隊已經將至今為止的觀察結果發表在英國的自然科學期刊《科學報告》，預計還將進一步觀察，解密更多同為海洋獵人共生的秘密。