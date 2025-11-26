海象不佳東石漁船擱淺 海巡49分鐘成功救援

東石安檢所值班人員運用港監系統發現漁船擱淺，有漁民受困。（圖：第四岸巡隊提供）

嘉義縣東石近海昨天（25日）下午發生漁船擱淺事件，所幸海巡船艇及時趕到，僅費時49分鐘就平安救回受困漁民。

海巡署第四岸巡隊表示，昨天下午2點15分，東石安檢所值班人員透過港區監視系統，發現一艘名為「福良號」的漁船在紅燈塔外海疑似擱淺。第一時間除了通報相關單位，東石安檢所也立即協調在地友好漁民支援，並在確認海象後迅速整備，與漁民一同搭乘救援艇趕往現場救援。

海巡人員攙扶受困漁民上岸。（圖：第四岸巡隊提供）

僅費時不到一個小時，海巡100P救援艇就成功將受困漁民載返東石安檢所。漁民上岸後經檢查並無明顯外傷，隨後已由家屬接回安置。至於擱淺的船隻，將待海象改善後，再由海巡協調漁民協助拖返港內，海巡也會持續利用科技設備遠端監控。（龐清廉報導）