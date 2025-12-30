海象不佳! 中國環台軍演實彈射擊 我國漁民"被迫不出海"

南部中心／綜合報導

中國展開「正義使命-2025演習」，範圍環繞台灣四周海域，雖然今天海象不佳，大部分的漁船都沒出海，但有部分漁民是因為聽到軍演消息，才改變出海計畫。不過，昨天澎湖漁民聽到軍演消息後，漁民趕往七美海域收網，竟直擊中國軍艦的身影，甚至還有漁網被弄破，損失只能自己認賠。

中國展開「正義使命-2025演習」，範圍環繞台灣四周海域，也影響漁民作業。（圖／民視新聞）澎湖近海漁業協會理事長王淳永：「像是中國的軍艦。」收到中國軍演消息，澎湖近海漁業協會理事長王淳永，前一天趕往七美海域收網，卻直擊中國軍艦的身影，打開雷達圖上，還能看到多艘軍艦環繞。澎湖近海漁業協會理事長王淳永：「航行中看到，後來開過去我用望遠鏡看，舉五星旗的。」當時王淳永打算趕去收漁網，不料中國軍艦經過，導致捕撈土魠魚的流刺網被扯壞，損失約超過4萬。澎湖近海漁業協會理事長王淳永：「開下來把整個網子切斷，晚上又開上去又一次，下來又一次兩次三次。」中國軍演從早上8點到下午6點，持續進行實彈射擊，因為非常逼近漁民出沒的海域，也影響出海計畫。澎湖漁民：「風很大還要出海，軍演有關係嗎，不知道啦應該是沒有。」

宜蘭頭城的漁民，漁船早早靠港停泊，船員把握時間修理設備、洗衣曬網。（圖／民視新聞）東北季風海象不佳，再加上軍演，不少漁民所幸留在港邊曬網，而基隆港區的漁民，也因為漁會緊急透過漁業電台廣播，要求漁民收網避讓，等軍演結束後再作業。基隆漁民：「就很困擾嘛他太近了，靠台灣這邊太近了啦，也是有這個顧忌就回來。」基隆漁民：「一艘船在外面軍事演習遇到了，當然一定是會有壓力啊，東北季風也到了，不然應該沒有那麼早回來。」同樣感受到壓力的還有宜蘭頭城的漁民，漁船早早靠港停泊，船員把握時間修理設備、洗衣曬網。宜蘭頭城區漁會總幹事鄭閔澤：「各方面的情勢上升，所以漁民一定還是會擔心，自己的生計會有影響，因為我們這邊其實都是屬於近海漁業，比較少遠洋的漁船在我們這邊，正常的捕撈範圍裡面，是比較沒有什麼問題。」近海漁業的漁民，因出海距離較短仍正常作業，但中國解放軍軍演擾台，仍打亂部分漁民的出海計畫。

原文出處：澎湖漁民收軍演消息趕往七美海域收網 直擊中國軍艦身影

