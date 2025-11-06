海象不佳！出海捕撈螃蟹 1日2漁船翻覆釀傷亡

台北港外與富貴角外海兩艘漁船翻覆，造成船員落海，釀成傷亡。（圖／東森新聞）





之前受到颱風影響，漁民長時間無法出海，如今趁著好天氣加上螃蟹與大明蝦產季出海捕撈，卻因海象不佳接連出事。台北港外與富貴角外海兩艘漁船翻覆，造成船員落海，釀成傷亡。

海巡空勤總隊出動直升機船隻，搜救人員抓緊繩索，緩緩降下準備搜救，因為日前接連颱風，造成漁民無法出海，如今正值螃蟹大出，漁民把握時機出海捕蟹，卻發生意外。

今（6）日早上11點多台北港外，新北市籍漁山36捕蟹漁船，出海後因為海象不佳，船隻翻覆。附近救援漁船：「他是飄到這邊來，浪很大這幾天浪都不好。」

廣告 廣告

當時距離岸邊大約14海浬，船上9人包含63歲的王姓船長及8名外籍漁工全數落海，附近漁船即時發現不對勁，趕緊上前才把比較靠近漁船的6人救起。

落海外籍漁工：「一個在船上，一個不見了沒有看到，還有一個印尼人不見了，沒有看到，被浪...。」

不過還有2人卡在船尾被漁網纏繞，另1人則是受困船艙內，不幸發生意外，海象瞬息萬變，同樣發生漁船事故的還有這一艘專門捕撈大明蝦的基隆籍立發168漁船，這回看準大明蝦產季，因此6號一早從八斗子漁港出發，卻在富貴角外海沉船。

基隆區漁會理事長簡建輝：「趕快通報海巡趕快出去救援，他們另一艘368，是他們公司的船，有救上三個人，還有另外三個人沒有救上來。」

漁船攤商小萍：「天氣比較不好，風浪比較大可能就比較危險，（什麼時候開始出海）昨天今天，想說好天氣趕快出去捕，因為好像下禮拜又有颱風要來。」

北部三大漁港，包含富基漁港龜吼漁港八斗子漁港，秋季正值蝦蟹產季，漁民們出海捕撈卻遇上意外。

更多東森新聞報導

科技升級新北警 守護治安不間斷

鳳凰颱風恐直穿！氣象署示警「不利台灣」暴風侵襲率曝

購物節挺台中豬！原流市集免費發放蜜汁肉乾500份

