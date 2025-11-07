海象差！ 「漁山36號」翻覆9人落水 船長遺體尋獲仍2失聯

基隆市 / 綜合報導

昨(6)日台灣北部海面，接連發生2起漁船翻覆的事件，一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」下午在離岸大約14海浬海面上翻覆，9人落水，第一時間救回6人，但晚間才尋獲王姓船長遺體。而另外一艘「立發168號」，在富貴角北方23海浬處沉船，有3人失蹤尚未尋獲，3名獲救的船員，昨天深夜回到基隆八斗子漁港，回憶起當時的狀況，仍是心有餘悸。疑似是受到東北季風影響，海象不佳浪大，才會造成漁船翻覆，目前相關單位也持續搜救當中。

漁船駛入漁港，緩緩靠岸，外籍漁工靜靜的坐在船上，神情既緊張又害怕，因為他們才剛從鬼門關被救回來，翻船，他們是基隆籍漁船，立發168號的船員，船隻6日中午在富貴角北方海域翻覆，正在附近作業的漁船收到求救訊號，立刻前往救援。

立發368號漁船嚴船長說：「我們離他不遠啦，差不多2浬而已，就馬上起網就過去找，救起3個人啊，過去的時候，船已經顛倒了。」其他漁船船主說：「冬天的話，蝦子都是在那邊抓比較多啦，那個範圍算很大啦。」

現在正值大明蝦產季，不少船隻都聚集在事故地點附近海域，11月6日當天，在富貴角北方23浬，立發168號翻船，6人落水、3人被救回，而在淡水河口西北方14浬處，則有9人落水、6人被救回，一天之內連2艘船翻覆。

疑似受到強勁的東北季風影響，導致台灣沿海海象不佳，前往救援的船長也透露。立發368號漁船嚴船長說：「沒有，是天氣好，但是浪大，(差不多幾米)，差不多2米多。」

基隆區漁會理事長簡建輝說：「浪大，它(漁船)的尾部被浪打破掉。」基隆區漁會理事長簡建輝說：「所以水灌進去以後，船翻覆沉掉，不是外傳的是說打到漂流木。」

搜救任務持續進行到深夜，6日晚間9點多，已經尋獲漁山36號，王姓船長遺體，但2起翻船意外，目前還有5人失聯，相關單位也將持續救援。

