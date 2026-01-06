海象惡劣！F-16戰機豐濱外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

海巡署派出3艦6艇全力搜救，希望能早日傳出好消息。（圖／翻攝畫面）

花蓮空軍基地F-16單座戰機、機號6700，上尉飛官辛柏毅6日晚間6時許執行夜間飛行勤務時，卻在晚間7時29分許傳出於花蓮豐濱外海東面10海哩處疑似跳傘失聯。海委會獲報後第一時間也派遣海巡3艦6艇全力搜救，不過由於受到大陸冷氣團影響，目前海象惡劣，風力達 6 至 7 級、陣風 9 級，浪高 3 公尺，且入夜後氣溫驟降，只希望能儘早傳出好消息。

海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署則由署長主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。

海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB)，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達 6 至 7 級、陣風 9 級，浪高 3 公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

為擴大搜救範圍，海巡署同步聯繫距現場 10 海浬之馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋。海巡署強調，將持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動，希望能早日傳回好消息。

