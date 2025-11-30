《海賊王》歌手上海演出突遭中斷 中日外交風暴波及文化圈

（德國之聲中文網）日本《海賊王》主題曲歌手大槻真希在上海舞台演出時被迫中斷，她的經紀公司表示，這是近期因東京與北京外交爭端而受影響的最新事件之一。

大槻真希因演唱這部人氣動畫的主題曲而聞名，原定於周五起在中國上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華2025活動連續兩天演出。

然而，她的官方網站周六公告稱，周五的演出“即使正在表演中，也因不可避免的情況不得不中途停止”。

據悉，上海萬代南夢宮嘉年華集結《七龍珠》、《火影忍者》、《海賊王》、《鋼彈》等 IP 模型展覽與演出。社交媒體上流傳的視頻顯示，周五晚間大槻真希登場演唱《海賊王》主題曲時，唱到一半先是麥克風沒了聲音，隨後舞台螢幕跟燈被關閉，大槻真希被工作人員請下舞台離去。

廣告 廣告

這是近期一系列在中日關系緊張背景下的文化活動取消事件中的最新一例。

不久前，中日關系因日本首相高市早苗發言而惡化，她暗示東京可能在中國攻擊台灣時進行軍事干預。

中國方面對此強烈反應，召見日本大使，並建議中國公民避免前往日本。中國聲稱台灣是其領土，且未排除以武力奪取這個民主島嶼的可能。

背景閱讀：高市引爆中日新冷戰？僵局恐難破

萬代南夢宮中國此前已經宣布取消原定於2025年11月29日（周六）、30日（周日）在上海西岸穹頂藝術中心舉辦的萬代南夢宮嘉年華2025活動。

原定周六演出的日本人氣女子偶像團體桃色幸運草Z也受到影響。

共同社稱，其他被迫取消中國演出的藝人和節目還包括流行歌手濱崎步和爵士鋼琴家上原廣美。

濱崎步在周五上海巡演取消後於 Instagram 發文表示：“我仍然堅信娛樂應該是連接我們的橋梁，而我應該是那座橋的創造者。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (（法新社）)