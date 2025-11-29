《海賊王》歌手上海演出遭「卡歌」！本人無奈發聲

國際中心／李明融報導

日本首相高市早苗7日在國會答辯中回應「台灣有事」一說，引發中共政府強烈反彈，甚至祭出多項制裁政策，表達對日本說法的不滿，然而隨著時間拉長，中國似乎沒有要收手的意思，反而動作越來越激烈。28日上海舉辦的「萬代南夢宮嘉年華2025」，原本安排由日本歌手大槻真希壓軸演出，沒想到正當她演唱知名動漫《海賊王》片尾曲〈memories〉時，台上突然熄燈，接著2名工作人員上台將她的麥克風拿走，並請下台，讓大槻真希相當錯愕，就連台下也不斷出現疑惑的聲音，事後大槻真希也公開發聲。

大槻真希演唱《海賊王》（ONE PIECE）片尾曲，台下觀眾細心聆聽。（圖／翻攝自X）





大槻真希（中）唱不到2分鐘，隨即熄燈被工作人員請下台。（圖／翻攝自X）

中國制裁日本動作頻頻，近期有中國社群平台傳出政府下達「No Japanese」的政策消息，大批原本要在中國演出的日本藝人活動接連取消，其中在已在進行中的「上海萬代嘉年華」，大槻真希演唱《海賊王》（ONE PIECE）片尾曲，正當她演唱到一半時燈光與螢幕就全部暗下來，歌曲也直接被卡歌，讓大槻真希本人在台上不知所措，接著工作人員上台拿走她的麥克風，並與她簡單交談完後，大槻真希就匆匆離場。

大槻真希事後發限時動態，並表示當天活動因「不可抗力因素」取消。（圖／翻攝自大槻真希 IG）

整個過程畫面也在社群平台上瘋傳，不少網友看了之後傻眼表示「可以這樣的嗎？」、「太誇張了」、「中斷的超難看」、「超級莫名」、「好歹也讓人唱完吧」、「故意羞辱人欸」、「這比開演前取消還誇張」。大槻真希28日在社群平台IG、X發聲，她指出當天活動因「不可抗力因素」取消，且原訂29日的另一場演出也以類似原因取消，她在內文無奈表示「對於所有期待此次演出的粉絲，我們深感抱歉。感謝您的體諒」。目前從觀眾提供的資訊得知上海萬代嘉年華到11月30日的所有舞台活動都已全數中止，不過仍不確定是否會全部取消。





