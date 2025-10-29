海賊迷注意！《航海王》第二季曝光上線時間 釋出偉大航道各地點海報
〔記者許世穎／台北報導〕Netflix真人版影集《航海王》第2季正式宣布將於2026年3月10日於Netflix全球獨家上線，同時也釋出偉大航道各地點海報。在這片傳說中的海域裡，危險與奇觀每一步都在等待著他們，草帽海賊團將穿越這片難以預測的領域，尋找世界最偉大的寶藏，他們將遭遇奇異小島與一群強大的新敵人，不僅如此，一個全新的世界正等待著草帽海賊團的船員們。
羅格鎮(Loguetown)
這是屬於起點與終點的城鎮。這座繁忙的城鎮以海賊王哥爾·D·羅傑被處刑之地而聞名。城中最核心的地方是那個處刑台，羅傑曾在第一季的開頭於此被宣判死刑。偉大海賊時代便從此地起始。在這座城裡有許多值得探索的地方，比如羅格鎮歌劇院，以及一間販售武器的刀劍店，其中甚至有古董武器。
顛倒山(Reverse Mountain)
要小心：顛倒山是許多海賊夢想開始前就被摧毀的地方。這座高聳山峰上，河流竟然能逆流而上，是東、西、南、北四海匯聚之處。對於敢於航行的人來說，這裡是極端危險的環境：強烈的洋流與風暴讓許多人在抵達偉大航路前就喪命。但草帽海賊團當然要利用這條入口航向偉大的航道！
拉布(Laboon)
那不是山……而是一隻鯨魚！精確來說，是一座「島鯨」。這隻來自西海的大鯨魚名叫拉布，牠非常聰明，並因曾多次撞擊顛倒山而留下許多傷痕。體型雖大，但別被牠的魄力嚇到：這隻鯨魚十分友好，甚至能理解人類對話。拉布的照料者是可樂克斯，他原本是一名醫師。除了照顧這隻溫馴的鯨魚，他也負責管理雙子岬燈塔，這座燈塔指引船隻從顛倒山入口進入偉大的航道。
威士忌山峰(Whisky Peak)
在威士忌山峰這鎮上，他們簡直把海賊當英雄看待。這座城鎮是仙人掌島在偉大航道上的唯一城市，對來訪的海上旅人非常熱情，當地酒館會舉辦盛大派對、滿桌的酒杯招待不絕。仙人掌島之所以有此名字，是因為其岩峰上布滿類似仙人掌的墓碑群。為了符合其海賊友好風情，島上有條河流貫穿，使船隻能在內陸停靠。
小花園(Little Garden)
小花園是偉大航道的另一座孤島，自恐龍時代就未被人為大幅開發。這裡氣候炎熱潮濕，有火山每隔一段時間就噴發，還有恐龍四處活動，對於想長住這裡的人來說並不理想。在小花園上生活著兩位巨人：布洛基與東利，他們在島上居住已有百年。
磁鼓島(Drum Island)
一定要記得穿暖和點。磁鼓島是偉大航道上一個永遠是冬天的地方，以其寒冷的地形和島上擁有優秀的醫生而聞名。島上還有一群高聳的鼓形山脈，像雄偉的紀念碑一樣環繞著整座磁鼓島，最高的山峰上則矗立著陰森恐怖的磁鼓王國城堡。
Netflix真人版影集《航海王》第2季包括「魯夫」伊納基戈多伊、「索隆」新田真劍佑、「香吉士」塔茲史卡勒、「娜美」艾蜜莉拉德，以及「騙人布」雅各羅美洛回歸主演，將於2026年3月10日於Netflix獨家上線。
