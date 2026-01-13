海賺數百萬！輔導興櫃竟「3折買股、市價拋售套利」 康和證券業務副總80萬交保

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

有「創櫃板」服務達人之稱的康和證券（6016）業務副總梁凱傑，涉嫌在輔導三大未來（7761）公司興櫃時，向業者要求以約3折的股價買股；得手後，不僅在三大未來公司掛牌後就出脫持股、同時以高於市價賣給2名親友，疑藉此獲利數百萬。檢方昨（12）日指揮調查局展開搜索，並約談梁男等共4名被告到案說明，全案朝《證券投資信託及顧問法》特別背信罪嫌方向偵辦。複訊後，梁男以80萬交保並限制出境出海，其餘3人，1人以10萬元金額交保、2人請回。

北檢複訊後，康和證券（6016）業務副總梁凱傑以80萬交保並限制出境出海。（圖／地檢署官網）

有著30年承銷資歷、有康和「創櫃板」服務達人之稱的梁姓業務副總，在輔導三大未來公司興櫃時，要求對方以3折價格賣股票給他，三大未來擔心影響公司興櫃，因此在2022年2、3月間賣給梁男150多張股票，並聽從梁男指示，將股票匯到梁男表弟等證券戶，他也將部分股票以高於市場價格賣給郭姓、周姓好友。直到三大未來公司在2024年8月間掛牌興櫃後，梁男便拋售手中持股，藉此獲利達數百萬。

北檢昨日指揮新北市調查處，前往梁男及其親友等居住地等處搜索，且同時以被告身分通知梁男等4人到案，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪方向偵辦。複訊後，梁男以80萬元金額交保、限制出境出海，其餘3人，1人以10萬元金額交保、2人請回。

此外，康和證券在昨日下午4時40分發布重訊，「司法機關於115/01/12至本公司對承銷部同仁個人進行調查，本公司配合協助調查，該調查程序目前對本公司財務業務並無影響。」



